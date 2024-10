Árbitra é suspensa após vídeo vazado em momento íntimo com inspetor

Elif Karaarslan durante partida de futebol - Foto: Divulgação/ @elifkaraarslan_17

A árbitra Elif Karaarslan, de 24 anos, ficou conhecida nas redes sociais nos últimos dias por um motivo nada convencional e fora do esporte. A jovem foi suspensa por 90 dias pela Federação Turca de Futebol após o vazamento de um suposto vídeo íntimo entre ela e o inspetor de arbitragem Orhan Erdemir, de 61 anos. Erdemir foi suspenso por 45 dias. A defesa

Quem é Elif Karaarslan?

Elif Karaarslan tem 24 anos e teve sua carreira como jogadora encerrada ainda na adolescência por causa de uma cirurgia no joelho. Em 2020, a jovem começou a trabalhar profissionalmente como árbitra de futebol.

Na maioria das vezes, Karaarslan atua como auxiliar (bandeirinha) em competições de base masculina e em jogos das três divisões adultas do Campeonato Turco feminino.

Porém, mesmo antes do vídeo ser divulgado, a árbitra já vinha sendo pouco escalada pela federação. A última partida oficial na qual trabalhou foi em janeiro deste ano. Já nas redes sociais, a jovem segue com um grande acumulo de seguidores, passando dos 400 mil no Instagram.