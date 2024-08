Árbitro 'esquece' de expulsar jogador em duelo da Série B; entenda

Jogador da Ponte só recebeu cartão vermelho 16 minutos após levar o segundo amarelo - Foto: Reprodução / Premiere / Jogada10

O Paysandu derrotou a Ponte Preta por 1 a 0 neste sábado, 20, na Curuzu, em Belém, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Papão foi marcado pelo atacante Paulinho Boia, ex-São Paulo, mas o destaque da noite foi o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz.

No primeiro tempo, Zé Mário, jogador da Ponte Preta, recebeu cartão amarelo por cometer uma falta. Mais tarde, o mesmo jogador foi advertido novamente por reclamação, mas o árbitro só percebeu que deveria expulsá-lo minutos depois, após a observação do VAR. Esse atraso na expulsão enfureceu jogadores e torcedores do Paysandu, que poderiam ter tido a vantagem numérica por mais tempo.

Leia mais:

Carpini reconhece baixo desempenho do Vitória: "Momento delicado"



"Nos recuperamos de situações piores", garante Wagner Leonardo



A expulsão de Zé Mário foi um ponto de virada no jogo. O Paysandu conseguiu abrir o placar e controlar a partida justamente após a saída do jogador da Ponte Preta. Aos 36 minutos, os donos da casa finalmente marcaram. Paulinho Boia aproveitou um rebote após cobrança de falta de Cazares e acertou um chute forte de fora da área, no canto, sem chances para o goleiro Pedro Rocha.

Com essa vitória, o Paysandu somou pontos importantes na competição, enquanto a Ponte Preta lamentou o erro de arbitragem e a derrota fora de casa.