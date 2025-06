Arena Fonte Nova faz ação em apoio a campanha do Maio Laranja

Arena Fonte Nova apoia campanha Maio Laranja com mobilização e atividades educativas - Foto: Divulgação

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova apoia novamente a campanha do 'Maio Laranja', mobilização nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Por meio de atividades diversas, a ação busca alertar o público e ampliar a conscientização sobre o tema.

Em parceria com a Prefeitura de Salvador, a campanha inclui a distribuição de panfletos informativos e a exibição de vídeo no telão durante as partidas realizadas. A mobilização já ocorreu no clássico Ba-Vi e será mais uma vez realizada no jogo entre Bahia e São Paulo, no dia 31 de maio.

A programação teve ainda uma visita guiada com crianças e adolescentes do projeto Praia Boa, do Subúrbio Ferroviário, que promove a educação socioambiental para jovens.

O Centro de Treinamento de Campeões, projeto de iniciação esportiva da Arena Fonte Nova em parceria com o Instituto Terra Firme, que atende alunos de 5 a 16 anos, também foi foco da campanha. Segundo a Fonte Nova, essas ações "reforçam seu compromisso com pautas relevantes para a sociedade".

Mães e responsáveis participaram da palestra '10 passos para prevenir o abuso sexual infantil que todo adulto precisa saber', ministrada pela professora Raquel da Guia, com orientações práticas para a prevenção.