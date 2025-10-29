BRASILEIRÃO
Arena Fonte Nova é o estádio mais seguro na Série A, aponta ranking
Levantamento mostra contrastes entre arenas com mais e menos estruturas
Por Redação
Um estudo inédito produzido pelo portal Bolavip Brasil traçou um panorama sobre a segurança nos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, evidenciando grandes contrastes entre as arenas.
A Arena Fonte Nova, onde o Bahia manda seus jogos, lidera o levantamento, com 17 instalações de segurança nas redondezas, incluindo delegacias, cabines, batalhões e postos militares localizados a até 30 minutos de caminhada.
No outro extremo, o Barradão, do Vitória, possui apenas uma instalação, enquanto a Arena MRV, do Atlético-MG, não apresenta nenhuma estrutura de segurança próxima.
Entre os 18 estádios analisados, a média é de cinco instalações nas proximidades, reforçando a desigualdade entre arenas localizadas em regiões centrais e as situadas em áreas mais afastadas.
Leia Também:
Outros estádios com destaque positivo são o Maracanã, do Flamengo e Fluminense, com 12 registros, e a Vila Belmiro, do Santos, com 11. Já entre os piores colocados estão, além do Barradão e da Arena MRV, o José Maria de Campos Maia, do Mirassol, todos em regiões mais periféricas.
Especialistas alertam, no entanto, que a presença de instalações próximas não garante segurança total: “apenas isso não garante proteção completa aos torcedores”.
O policiamento nos dias de jogo, especialmente com reforços estratégicos, continua sendo um fator crucial para a proteção dos espectadores.
O levantamento evidencia ainda que a proximidade com centros urbanos e áreas mais populosas tende a influenciar diretamente na quantidade de instalações, oferecendo uma vantagem adicional para torcedores que frequentam essas arenas.
Veja o ranking completo:
- 1º - Arena Fonte Nova
- 2º - Maracanã
- 3º - Vila Belmiro
- 4º - Alfredo Jaconi
- 5º - Ilha do Retiro
- 6º - Beira-Rio
- 7º - Nilton Santos
- 8º - Allianz Parque
- 9º - Neo Química Arena
- 10º - São Januário
- 11º - Mineirão
- 12º - Castelão
- 13º - Arena do Grêmio
- 14º - Morumbis
- 15º - Cícero de Souza Marques
- 16º - José Maria de Campos
- 17º - Barradão
- 18º - Arena MRV
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes