BRASILEIRÃO

Arena Fonte Nova é o estádio mais seguro na Série A, aponta ranking

Levantamento mostra contrastes entre arenas com mais e menos estruturas

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 11:54 h | Atualizada em 29/10/2025 - 12:07
A Arena Fonte Nova lidera em segurança entre os estádios da Série A, enquanto Barradão e Arena MRV têm pouca ou nenhuma instalação próxima. Especialistas destacam que policiamento continua essencial.
Um estudo inédito produzido pelo portal Bolavip Brasil traçou um panorama sobre a segurança nos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, evidenciando grandes contrastes entre as arenas.

A Arena Fonte Nova, onde o Bahia manda seus jogos, lidera o levantamento, com 17 instalações de segurança nas redondezas, incluindo delegacias, cabines, batalhões e postos militares localizados a até 30 minutos de caminhada.

No outro extremo, o Barradão, do Vitória, possui apenas uma instalação, enquanto a Arena MRV, do Atlético-MG, não apresenta nenhuma estrutura de segurança próxima.

Entre os 18 estádios analisados, a média é de cinco instalações nas proximidades, reforçando a desigualdade entre arenas localizadas em regiões centrais e as situadas em áreas mais afastadas.

Outros estádios com destaque positivo são o Maracanã, do Flamengo e Fluminense, com 12 registros, e a Vila Belmiro, do Santos, com 11. Já entre os piores colocados estão, além do Barradão e da Arena MRV, o José Maria de Campos Maia, do Mirassol, todos em regiões mais periféricas.

Especialistas alertam, no entanto, que a presença de instalações próximas não garante segurança total: “apenas isso não garante proteção completa aos torcedores”.

O policiamento nos dias de jogo, especialmente com reforços estratégicos, continua sendo um fator crucial para a proteção dos espectadores.

O levantamento evidencia ainda que a proximidade com centros urbanos e áreas mais populosas tende a influenciar diretamente na quantidade de instalações, oferecendo uma vantagem adicional para torcedores que frequentam essas arenas.

Veja o ranking completo:

  • 1º - Arena Fonte Nova
  • 2º - Maracanã
  • 3º - Vila Belmiro
  • 4º - Alfredo Jaconi
  • 5º - Ilha do Retiro
  • 6º - Beira-Rio
  • 7º - Nilton Santos
  • 8º - Allianz Parque
  • 9º - Neo Química Arena
  • 10º - São Januário
  • 11º - Mineirão
  • 12º - Castelão
  • 13º - Arena do Grêmio
  • 14º - Morumbis
  • 15º - Cícero de Souza Marques
  • 16º - José Maria de Campos
  • 17º - Barradão
  • 18º - Arena MRV

