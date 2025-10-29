Arena Fonte Nova é o estádio mais seguro na Série A, aponta ranking

A Arena Fonte Nova lidera em segurança entre os estádios da Série A, enquanto Barradão e Arena MRV têm pouca ou nenhuma instalação próxima. Especialistas destacam que policiamento continua essencial. - Foto: Divulgação / Arleandes Torres

Um estudo inédito produzido pelo portal Bolavip Brasil traçou um panorama sobre a segurança nos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, evidenciando grandes contrastes entre as arenas.

A Arena Fonte Nova, onde o Bahia manda seus jogos, lidera o levantamento, com 17 instalações de segurança nas redondezas, incluindo delegacias, cabines, batalhões e postos militares localizados a até 30 minutos de caminhada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No outro extremo, o Barradão, do Vitória, possui apenas uma instalação, enquanto a Arena MRV, do Atlético-MG, não apresenta nenhuma estrutura de segurança próxima.

Entre os 18 estádios analisados, a média é de cinco instalações nas proximidades, reforçando a desigualdade entre arenas localizadas em regiões centrais e as situadas em áreas mais afastadas.

Outros estádios com destaque positivo são o Maracanã, do Flamengo e Fluminense, com 12 registros, e a Vila Belmiro, do Santos, com 11. Já entre os piores colocados estão, além do Barradão e da Arena MRV, o José Maria de Campos Maia, do Mirassol, todos em regiões mais periféricas.

Especialistas alertam, no entanto, que a presença de instalações próximas não garante segurança total: “apenas isso não garante proteção completa aos torcedores”.

O policiamento nos dias de jogo, especialmente com reforços estratégicos, continua sendo um fator crucial para a proteção dos espectadores.

O levantamento evidencia ainda que a proximidade com centros urbanos e áreas mais populosas tende a influenciar diretamente na quantidade de instalações, oferecendo uma vantagem adicional para torcedores que frequentam essas arenas.

Veja o ranking completo: