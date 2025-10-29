Clube do Nordeste vai receber R$ 75 milhões de indenização da CBF

O Icasa, Verdão do Cariri, receberá R$ 75 milhões da CBF por erro em 2013 que impediu o clube de subir à Série A. Parte do valor quitará dívidas e o restante será investido em estrutura e categorias de base. - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Icasa, conhecido como Verdão do Cariri, clube de Juazeiro do Norte, no Ceará, receberá R$ 75 milhões em indenização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por um erro que impediu o clube de subir à Série A do Campeonato Brasileiro em 2013. Apesar da condenação definitiva, a CBF ainda pode contestar o valor estipulado pela perícia, o que pode atrasar o pagamento.

Parte significativa da indenização será destinada ao pagamento de honorários advocatícios — cerca de R$ 22,5 milhões, equivalentes a 30% da causa — e também a dívidas trabalhistas acumuladas ao longo dos últimos anos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Fomos injustiçados. A CBF reconheceu o erro, mas não deu a vaga ao Icasa, frustrando um sonho do interior do Ceará de disputar a Série A”, afirmou o presidente Celso Pontes à Trivela.

O caso remonta a 2013, quando o Icasa terminou a Série B na 5ª colocação, apenas um ponto atrás do Figueirense, quarto colocado e último classificado para a elite. O clube cearense alegou que o time catarinense havia escalado Luan Niezdzielski, jogador suspenso e em condição irregular, em uma partida contra o América-MG.

O Icasa pediu a perda de seis pontos do Figueirense — três pela vitória e três pela infração —, o que garantiria o acesso à Série A. No entanto, o caso prescreveu no STJD, e a CBF reconheceu o erro apenas no ano seguinte, sem alterar a tabela.

Em 2018, o Icasa recorreu à Justiça comum, pedindo R$ 18 milhões por danos materiais e R$ 3 milhões por danos morais. Após diversos recursos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão favorável ao clube, e com juros e correções, o valor total da indenização atingiu os atuais R$ 75 milhões.

Embora a quantia não resolva por completo a situação financeira do Icasa — que hoje disputa a Segunda Divisão do Campeonato Cearense e tem contas bloqueadas —, Pontes vê a indenização como uma oportunidade de reconstrução:

“Vamos usar o valor que sobrar para investir em estrutura, centro de treinamento e nas categorias de base. Queremos colocar o Icasa novamente nas grandes competições”, declarou.

Atualmente, o clube não disputa nenhuma competição nacional, mas projeta retornar às divisões superiores do futebol brasileiro com o reforço financeiro da indenização.