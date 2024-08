Arias exalta empate com o Botafogo na Copa do Brasil: "Vamos decidir em casa"

COPA DO BRASIL

Arias deu assistência para o gol de Cauly - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após conquistar o empate contra o Botafogo, nesta terça-feira, 30, na Copa do Brasil, elenco e o treinador tricolor reconheceram que o time teve um bom desempenho, diferentemente das últimas quatro partidas, onde o Bahia mostrou-se praticamente irreconhecível, sem conseguir performar o futebol que colocou o time na parte mais alta do Campeonato Brasileiro, tornando-se candidato a uma vaga na Copa Libertadores, e até mesmo a grandes títulos na temporada.

Um dos principais destaques do jogo, o lateral-direito Santiago Arias, que deu assistência para Cauly empatar o jogo, afirmou durante a zona mista, após o jogo, que o Bahia mais uma vez provou que pode bater de frente com qualquer equipe do futebol brasileiro.

“Quando estamos em boa sintonia e motivados, nós temos essa gana de partir para cima e jogar da forma como o professor nos ensina. Mais uma vez nós demonstramos que o Bahia sabe jogar e está pronto para competir contra qualquer equipe”, falou.

O colombiano reconheceu que o Esquadrão não entrou bem no jogo, mas destacou a importância de conquistar o empate, depois de ter saído atrás no placar.



“Nos primeiros minutos a equipe não se portou muito bem, mas depois começou a jogar. O importante é que nós conseguimos o empate e agora vamos decidir em casa”, exaltou o lateral.

Arias ainda falou sobre a dificuldade da equipe comandada por Rogério Ceni quando enfrenta equipes consideradas mais fracas, ou da parte de baixo da tabela do Brasileirão 2024:

“Nunca queremos menosprezar ninguém, acho que o Brasileirão sempre é difícil, mas contra equipes da parte mais baixa da tabela, muitas vezes nós não conseguimos jogar da mesma forma, mas não por falta de tentativa”.