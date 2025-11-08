Arrascaeta acerta renovação com Flamengo em contrato milionário

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo - Foto: Divulgação | Flamengo

O meia Giorgian De Arrascaeta oficializou neste sábado, 8, a renovação de contrato com o Flamengo. O novo contrato é válido até dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação automática por mais uma temporada caso o jogador atinja metas de desempenho.

O antigo acordo se encerraria no fim de 2026 e a prorrogação passará a valer a partir de janeiro de 2026. Com a renovação, Arrascaeta recebeu um reajuste salarial que o coloca entre os atletas mais bem pagos do elenco, além de luvas pela assinatura.

A multa rescisória também foi atualizada e segue o novo padrão da diretoria rubro-negra — estipulada em 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 215 milhões).

Vivendo fase artilheira e consolidado como ídolo da torcida, Arrascaeta pretende encerrar a carreira no Flamengo. Ele já manifestou o desejo de permanecer no Rio de Janeiro, cidade onde pretende ver o nascimento do filho.

No último jogo, o uruguaio atingiu uma marca histórica: tornou-se o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 95 gols marcados em 346 partidas — superando o argentino Doval, que balançou as redes 94 vezes entre 1969 e 1975. Além dos gols, o camisa 10 também soma 104 assistências com a camisa rubro-negra.