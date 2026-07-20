Astro europeu aceita redução salarial para assinar com time da Série A

A permanência de Memphis Depay no Corinthians voltou a ganhar otimismo nos bastidores. Após um período de negociações sem avanços, as conversas entre o clube e o atacante holandês evoluíram novamente, aumentando as chances do jogador permanecer no Campeonato Brasileiro.

Com apenas 11 dias restantes de vínculo, Memphis sinalizou de forma positiva para a proposta apresentada pela diretoria alvinegra. Entre os pontos aceitos pelo jogador estão a redução salarial e outras condições estabelecidas pelo Corinthians para a renovação. A informação foi divulgada pelo ge.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto aguarda a conclusão das tratativas, o camisa 10 segue treinando de forma particular com uma equipe de profissionais de sua confiança. O objetivo é manter a preparação física para retornar ao Corinthians e disputar a sequência da temporada.

As conversas, no entanto, passaram por um período de estagnação durante a intertemporada. Apesar da troca de propostas entre as partes, não houve consenso imediato. O clube havia encaminhado uma oferta no início de junho e pretendia resolver a situação antes da Copa do Mundo, mas a eliminação da Holanda alterou o cenário.

Renovação demorou mais que o habitual

Depois da queda da seleção holandesa no Mundial, Memphis optou por interromper temporariamente as negociações para processar o resultado, o que acabou atrasando o andamento do acordo.

Outro fator que pressiona por uma definição é a situação do Corinthians no mercado. Caso a renovação não seja registrada antes do fim do contrato, os transfer bans que atingem o clube podem impedir a inscrição do novo vínculo, impossibilitando o atacante de atuar oficialmente até que as restrições sejam retiradas.

Enquanto isso, Memphis segue fora dos planos do técnico Fernando Diniz para a partida diante do Remo, marcada para quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro.