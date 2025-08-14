Atleta de 16 anos é assassinado a tiros dentro de escola no Piauí

Alex Mariano Nascimento Moura - Foto: Reprodução | Instagram

Jovem jogador da base do River-PI, Alex Mariano Nascimento Moura, de 16 anos, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira, 14, em Teresina, capital do Piauí. A informação foi confirmada pelo clube.

Alex Mariano, que fazia parte do time Sub-16 do River, foi morto dentro de uma escola no bairro Esplanada. De acordo com a Polícia Militar, o atleta foi atraído para o local por pessoas não identificadas.

Em nota, o River lamentou a morte de Alex Mariano e cobrou que os responsáveis pelo homicídio sejam detidos pelas autoridades.

“É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira. Mariano era um jovem cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe. Sua partida precoce e violenta deixa uma ferida irreparável em todos que o conheceram e admiravam. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de clube e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto na memória de Mariano e na certeza de que sua luz jamais será apagada. Que a justiça seja feita. Descanse em paz, Mariano”, publicou o clube.

Ainda conforme a PM, testemunhas teriam visto um suspeito de capacete pulando o muro da unidade escolar. O criminoso teria atingido com quatro disparos o jogador, que morreu ainda no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.