Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Atleta de 16 anos é assassinado a tiros dentro de escola no Piauí

Alex Mariano Nascimento Moura defendia o River-PI

Por João Grassi

14/08/2025 - 17:26 h
Alex Mariano Nascimento Moura
Alex Mariano Nascimento Moura -

Jovem jogador da base do River-PI, Alex Mariano Nascimento Moura, de 16 anos, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira, 14, em Teresina, capital do Piauí. A informação foi confirmada pelo clube.

Alex Mariano, que fazia parte do time Sub-16 do River, foi morto dentro de uma escola no bairro Esplanada. De acordo com a Polícia Militar, o atleta foi atraído para o local por pessoas não identificadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, o River lamentou a morte de Alex Mariano e cobrou que os responsáveis pelo homicídio sejam detidos pelas autoridades.

“É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira. Mariano era um jovem cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe. Sua partida precoce e violenta deixa uma ferida irreparável em todos que o conheceram e admiravam. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de clube e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto na memória de Mariano e na certeza de que sua luz jamais será apagada. Que a justiça seja feita. Descanse em paz, Mariano”, publicou o clube.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por River Atlético Clube (@riveracoficial)

Leia Também:

Treinador é emprestado por clube para salvar o Figueirense na Série C
Tottenham denuncia ataques racistas contra atacante após Supercopa
Na Espanha, clube pode começar La Liga com apenas 6 jogadores; entenda

Ainda conforme a PM, testemunhas teriam visto um suspeito de capacete pulando o muro da unidade escolar. O criminoso teria atingido com quatro disparos o jogador, que morreu ainda no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alex Mariano Nascimento Moura crime HOMICÍDIO River

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alex Mariano Nascimento Moura
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Alex Mariano Nascimento Moura
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Alex Mariano Nascimento Moura
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Alex Mariano Nascimento Moura
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x