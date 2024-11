Atleta do Peñarol critica gramado do Engenhão após 5 a 0: "Nada positivo"

Botafogo venceu o Peñarol nesta quarta-feira - Foto: Vítor Silva | Botafogo

Após a goleada por 5x0 diante do Botafogo, pela semifinal da Libertadores, na noite desta quarta-feira, 23, os atletas do Peñarol se mostraram insatisfeitos com outro detalhe, além do placar. Em entrevista pós-jogo, o meio-campista uruguaio Gastón Ramírez teceu críticas ao gramado sintético do Nilton Santos, estádio do Glorioso.

Em fala, o atleta revelou não gostar deste tipo de gramado, não vendo nada de positivo. Entretanto, se adiantou e afirmou que "não é uma desculpa", opinando que não é um campo para praticar o futebol.

"Eu não gosto desse gramado, não vejo nada de positivo nele. E isso não é desculpa, porque até eles, em certo momento, se sentiram incomodados. Não é um gramado para praticar esse esporte, mas vamos seguir. Seguiremos honrando a camisa, lutando por nossos sonhos e, bem, no futebol tudo pode acontecer", disse o meia.

Sabendo da fala do adversário, o argentino Almada, do Botafogo, respondeu e discordou das críticas. Para o atacante, o Nilton Santos tem um gramado maravilhoso.

"Cada um pode opinar o que quiser. Aqui é um gramado maravilhoso para jogar, tem um grande ambiente, e nós sempre mostramos isso", disse o argentino.

O jogo da volta será na próxima quarta-feira, dia 30, no Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), com início previsto para às 21h30.