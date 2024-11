Atletas do Subúrbio de Salvador viajam para o Pan de Ginástica Aeróbica

Atletas posam ao lado do treinador momentos antes do embarque, em Salvador - Foto: Divulgação

Três atletas baianas embarcaram neste domingo, 10, do Aeroporto Internacional de Salvador rumo ao Panamá para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Aeróbica e Copa Pan-Americana de Clubes 2024. Elas desembarcaram nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional "Tocumen" sem o treinador Adison Lopes Mirales, que não pôde embarcar por dificuldades financeiras.

Leia mais:

Apesar de não conseguir acompanhar as atletas, o técnico demonstrou confiança. “A medalha é uma consequência do treinamento que tivemos durante o período de preparação. Quero que elas tragam a medalha para a nossa Bahia, e estou confiante”, disse. Quem viajou ao lado das meninas foi Ana Rita Neves, avó de Maria Clara, uma das atletas. Para ela, o que mais inspira é a felicidade das jovens competidoras em representar o Brasil.

Eu vejo a alegria delas, isso me deixa maravilhada. Eu vejo a garra que elas têm de treinar Ana Rita Neves - avó de Maria Clara

A delegação conta com:

- Maria Clara das Neves Gomes, 13 anos – categoria Infanto Juvenil (12-15 anos)

- Ellen Vitória dos Santos Correia, 18 anos – categoria Adulto (18 anos e mais)

- Kerem Santos do Nascimento, 11 anos – categoria Infanto Juvenil (12-15 anos)

O grupo só conseguiu viajar após arrecadar o dinheiro para hospedagem, passagem e custos extras através de doações.

"Diante da necessidade, tivemos que escolher quem iria para a competição, e é claro que a prioridade são as ginastas. É uma sensação ruim, o coração fica apertado porque elas convivem com a gente, treinam com a gente, existe um elo entre o técnico e as ginastas", desabafou Adison.



Para driblar a falta de presença física do técnico, foi montada uma estratégia em colaboração com os técnicos da Seleção Brasileira de Ginástica, que estarão presentes para dar suporte. O acompanhamento também será feito por videochamada com o psicólogo e a equipe técnica, garantindo o apoio necessário durante a competição.

Quando estamos no período da competição, a gente personaliza o treinamento, mas de forma curta para que elas não se sintam cansadas Adison Lopes Mirales - técnico de ginástica aeróbica

As atletas iniciarão os treinamentos no Panamá em 12 de novembro, e as competições ocorrerão de 13 a 16 de novembro. O evento, sediado no Centro de Convenciones Vasco Nuñez de Balboa, no Hotel El Panama, reunirá delegações de 12 países.

Sobre a TALENT

Maria Clara, Ellen Vitória e Kerem são atletas do Centro de Treinamento TALENT, que atua desde 2015 e é referência em ginástica na Bahia. Pioneiro na ginástica aeróbica, o TALENT acumula mais de 30 títulos nacionais e quatro conquistas consecutivas como melhor clube do estado, incluindo campeonatos estaduais em 2019, 2021 e 2024. Em 2023, o TALENT teve quatro atletas convocadas para a seleção brasileira de ginástica rítmica e aeróbica, destacando-se como formador de talentos de elite.

Com Bruna Sacramento, o TALENT alcançou um marco histórico para a Bahia: ela se tornou a primeira atleta em mais de 30 anos a representar o estado na seleção individual, trazendo imenso orgulho e visibilidade ao clube e ao estado.