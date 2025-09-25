Atletas do Vitória vão remar na Ribeira neste domingo, 28

Campeonato Baiano de Remo - Foto: Maurício Viana/Ascom Sudesb

O mar da Ribeira será tomado por embarcações de atletas neste domingo, 28, a partir das 10h, quando acontece a segunda regata do Campeonato Baiano de Remo 2025 - e até o Vitória está incluso. No palco histórico da modalidade, a Enseada dos Tainheiros, cerca de 100 atletas entram na água para disputar 12 provas até por volta das 13h.

As equipes inscritas representam o Esporte Clube Vitória, Clube de Natação e Regatas São Salvador, Sport Club Santa Cruz, Clube de Regatas Itapagipe e Clube de Regatas Península.

A programação começa com a disputa do 2xM Sub-23 e segue com provas em diferentes categorias: 1xF Júnior, 4+M Júnior, 4-M Sênior, 1x M PL, 2-F Principiante, 2x Classe B, 2-M Sub-23 PL, 1x Pr1, CanoíF Sub-14, 1x Júnior B e 4x M Juvenil.



A competição é composta por cinco etapas em 2025, e Salvador recebe a segunda neste final de semana. As próximas estão marcadas para os dias 26 de outubro, 23 de novembro e 14 de dezembro.