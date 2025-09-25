Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REMO

Atletas do Vitória vão remar na Ribeira neste domingo, 28

Cerca de 100 atletas disputam doze provas na Enseada dos Tainheiros

Marina Branco

Por Marina Branco

25/09/2025 - 0:30 h | Atualizada em 25/09/2025 - 17:40
Campeonato Baiano de Remo
Campeonato Baiano de Remo -

O mar da Ribeira será tomado por embarcações de atletas neste domingo, 28, a partir das 10h, quando acontece a segunda regata do Campeonato Baiano de Remo 2025 - e até o Vitória está incluso. No palco histórico da modalidade, a Enseada dos Tainheiros, cerca de 100 atletas entram na água para disputar 12 provas até por volta das 13h.

As equipes inscritas representam o Esporte Clube Vitória, Clube de Natação e Regatas São Salvador, Sport Club Santa Cruz, Clube de Regatas Itapagipe e Clube de Regatas Península.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Salvação? Jair Ventura chega ao Vitória com histórico de superação
Derrota do Bahia diante do Vasco complica o Vitória no Z-4; entenda
Enquete: Vitória vence primeira fora de casa na estreia de Ventura?

A programação começa com a disputa do 2xM Sub-23 e segue com provas em diferentes categorias: 1xF Júnior, 4+M Júnior, 4-M Sênior, 1x M PL, 2-F Principiante, 2x Classe B, 2-M Sub-23 PL, 1x Pr1, CanoíF Sub-14, 1x Júnior B e 4x M Juvenil.

A competição é composta por cinco etapas em 2025, e Salvador recebe a segunda neste final de semana. As próximas estão marcadas para os dias 26 de outubro, 23 de novembro e 14 de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória Remo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Campeonato Baiano de Remo
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Campeonato Baiano de Remo
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Campeonato Baiano de Remo
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Campeonato Baiano de Remo
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x