Enquete: Vitória vence primeira fora de casa na estreia de Ventura?

Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Mais uma vez, o Vitória trocou de técnico - e a missão de Jair Ventura é finalmente ser o nome que vai mudar a situação do Rubro-Negro na temporada. Depois de Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas passarem pelo clube, Jair tem a meta de salvar o Leão da Barra do rebaixamento, quebrando alguns tabus pelo caminho.

Um deles, e talvez o mais importante, é voltar a vencer fora de casa. Nas 24 rodadas do Brasileirão disputadas até aqui, o Vitória não conseguiu vencer nenhuma longe do Barradão, sofrendo em qualquer jogo sem sua torcida.

Agora, a estreia de Jair chega justamente fora de casa, na Arena do Grêmio, em uma partida que pode tirar o Vitória da 17ª posição da zona de rebaixamento e ser o prenúncio de tempos melhores. A bola rola neste domingo, 28, às 11h, contra o Tricolor, e escreve o primeiro capítulo do novo momento do Rubro-Negro.

