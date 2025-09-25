Menu
ESPORTES
Enquete: Vitória vence primeira fora de casa na estreia de Ventura?

O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio neste domingo, 28, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

25/09/2025 - 0:00 h | Atualizada em 25/09/2025 - 16:31
Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão

Mais uma vez, o Vitória trocou de técnico - e a missão de Jair Ventura é finalmente ser o nome que vai mudar a situação do Rubro-Negro na temporada. Depois de Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas passarem pelo clube, Jair tem a meta de salvar o Leão da Barra do rebaixamento, quebrando alguns tabus pelo caminho.

Um deles, e talvez o mais importante, é voltar a vencer fora de casa. Nas 24 rodadas do Brasileirão disputadas até aqui, o Vitória não conseguiu vencer nenhuma longe do Barradão, sofrendo em qualquer jogo sem sua torcida.

Agora, a estreia de Jair chega justamente fora de casa, na Arena do Grêmio, em uma partida que pode tirar o Vitória da 17ª posição da zona de rebaixamento e ser o prenúncio de tempos melhores. A bola rola neste domingo, 28, às 11h, contra o Tricolor, e escreve o primeiro capítulo do novo momento do Rubro-Negro.

Salvação? Jair Ventura chega ao Vitória com histórico de superação
Derrota do Bahia diante do Vasco complica o Vitória no Z-4; entenda
VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

O Vitória vai vencer pela primeira vez fora de casa na estreia de Jair Ventura?

O Vitória vai vencer pela primeira vez fora de casa na estreia de Jair Ventura?

Brasileirão ec vitória Grêmio Jair Ventura

