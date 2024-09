Atletas paralímpicos recebem premiação inferior a olímpicos

Gabrielzinho com medalha de ouro na natação - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Na busca para alcançar o maior número de medalhas em uma única edição de Jogos Paralímpicos, os atletas brasileiros que subirem ao pódio receberão a maior premiação da história da delegação, podendo chegar a R$250 mil. Porém, apesar da conquista, o valor ainda é inferior quando comparado aos atletas sem deficiência, que receberam até R$350 mil nas Olimpíadas.

Em Paris, o Brasil está sendo representado por 254 atletas, sendo a segunda maior delegação da sua história, atrás apenas de Rio 2016, quando foram 278. Na ocasião, a premiação para os atletas paralímpicos chegava até R$60 mil, um valor quase cinco vezes menor.

Entre medalhistas de ouro, prata e bronze, o valor varia, também podendo ser alterada entre esportes individuais, coletivos e duplas. Além deles, os atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros que subirem ao pódio também receberão uma porcentagem do prêmio.

Aos campeões, o valor será de R$250 mil, enquanto a prata e o bronze ganharão R$100 mil e R$50 mil, respectivamente. Em comparação aos Jogos Olímpicos de 2024, o número 1 recebeu R$350 mil, já o 2º lugar recebeu R$210 mil e o 3º R$140 mil.

Premiação:

Ouro: R$350 mil - R$60 mil - R$250 mil

Prata: R$ 210 mil - R$ 30 mil - R$ 100 mil

Bronze: R$ 140 mil - R$ 20 mil - R$ 50 mil

A melhor campanha da Delegação Brasileira em Paralimpíada foi na edição de Tóquio-2020, quando ficou na 7ª colocação na tabela com 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 pratas e 30 bronzes. Atualmente, no 5º dia em Paris, o Brasil já soma 30 medalhas, com nove campeões.