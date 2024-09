É do Brasil: Ronan Cordeiro ganha prata no triatlo nas Paralimpíadas

Ronan Cordeiro tem má-formação congênita na mão esquerda - Foto: Alessandra Cabral/CPB

O Brasil ganhou mais uma medalha nas Paralimpíadas. Renan Cordeiro conquistou, nesta segunda-feira, 2, a medalha de prata na na classe PTS5, para atletas com limitações físico-motoras. O paranaense de 27 anos ficou atrás apenas do americano Chris Hammer, que ganhou o ouro. O alemão Martin Schulz ficou com o bronze.

"Fiquei de oito a dez meses fora do Brasil nesses últimos dois anos. Eu tinha uma missão de quebrar esse paradigma no triatlo. Fiz meu primeiro treinamento de altitude, e olha o resultado que consegui. Eu queria ganhar o ouro. Arrisquei tudo. Dei tudo de mim na natação, dei tudo de mim no ciclismo e paguei caro na corrida", disse em entrevista a TV Globo.

Ronan tem má-formação congênita na mão esquerda. Foi bronze no Mundial de 2021 e agora conquistou a prata olímpica.

Prova

Renan completou os 750m de natação no Rio Sena na segunda posição, assumiu a liderança na transição para o ciclismo. Fechou os 20km na quinta posição, mas voltou à liderança com uma boa transição para o atletismo. Nos 5km de corrida, travou um duelo com o americano Hammer, que só abriu vantagem nos metros finais.