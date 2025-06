Atlético de Madrid vence o Seattle e pressiona o Botafogo no Mundial

Barrios, jogador do Atlético de Madrid - Foto: Divulgação | Atletico de Madrid

O Atlético de Madrid 'fez o dever de casa' nesta quinta-feira, 19, fez valer o favoritismo e bateu o Seattle Sounders por 3 a 1 pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes. Com o resultado, o 'Colchoneros' conquistaram a sua primeira vitória na competição e colaram no Botafogo no Grupo B, pressionando os brasileiros.

Com gols dos meio-campistas Pablo Barrios e Axel Witsel, o clube espanhol chegou aos três pontos e igualou com o 'Glorioso', que entra em campo logo mais às 22h contra o Paris Saint-Germain, buscando a liderança do Grupo B. Albert Rusnák descontou para o time norte-americano.

Com o resultado, o Atlético de Madrid passa a depender somente dos seus esforços em caso de derrota do Botafogo para o PSG, já que a equipe enfrenta a equipe brasileira na última rodada da competição na próxima segunda-feira, 23, às 16h, no Rose Bowl, em Los Angeles.

Em uma possível vitória do PSG por mais de três gols de diferença sobre o 'Glorioso', o Atleti precisará apenas de um empate para avançar de fase, já que o cenário deixaria o saldo de gols do clube brasileiro inferior ao dos espanhois.