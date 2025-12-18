Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÊNIS

ATP muda regra para calor extremo e poderá suspender jogos; entenda

Nova norma entra em vigor em 2026

Redação

Por Redação

18/12/2025 - 8:56 h
ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas
ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas -

A partir de 2026, a ATP passará a adotar um protocolo específico para lidar com o calor extremo nos torneios do circuito profissional. A entidade anunciou que partidas poderão ser interrompidas ou até suspensas de acordo com critérios técnicos e médicos, atendendo a uma antiga reivindicação dos atletas.

A nova diretriz é baseada no WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), índice que considera não apenas a temperatura do ar, mas também a umidade e a radiação solar. A proposta é oferecer uma abordagem estruturada, com acompanhamento médico, para preservar a saúde dos jogadores e melhorar as condições de trabalho de árbitros, pegadores de bola, equipes dos torneios e também a experiência do público.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O debate ganhou força em outubro, durante o Masters 1000 de Xangai, na China, marcado por temperaturas elevadas e alta umidade. Na ocasião, o então campeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, precisou abandonar uma partida após sofrer fortes câibras. Já Novak Djokovic revelou ter passado mal em quadra, mesmo vencendo um de seus jogos.

"É brutal quando se tem mais de 80% de umidade dia após dia", disse o ex-líder do ranking, à época.

Casos como esses se repetem em competições tradicionais do circuito, como o Aberto da Austrália, onde o calor extremo frequentemente impacta o desempenho físico dos atletas e levanta questionamentos sobre os limites das condições de jogo.

Leia Também:

Ex-Vitória nega acerto com clube rebaixado à Série B do Brasileirão
Classificação no tapetão? Entenda o caso que pode mudar vaga na Copa
Carrasco do Bahia em 2025 rescinde contrato e fica livre no mercado

Pelas novas regras, quando o WBGT atingir 30,1°C ou mais durante os dois primeiros sets de partidas de simples disputadas em melhor de três sets, poderá ser solicitada uma pausa de resfriamento de dez minutos ao fim do segundo set.

A interrupção poderá ser pedida por qualquer um dos jogadores, e ambos terão direito às mesmas condições. Nesse período, será permitido hidratar-se, trocar de roupa, tomar banho e receber orientações do técnico, sempre sob supervisão da equipe médica da ATP.

Em situações mais extremas, quando o índice WBGT ultrapassar 32,2°C, a partida deverá ser suspensa. A medida busca estabelecer um limite claro para a continuidade dos jogos, priorizando a segurança física dos atletas diante de condições climáticas consideradas de risco.

Com a implementação do novo protocolo, a ATP pretende padronizar a forma como o circuito lida com o calor extremo, reduzindo improvisações e oferecendo maior respaldo médico em situações cada vez mais comuns no calendário internacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ATP tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

x