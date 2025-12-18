ATP muda regra para calor extremo e poderá suspender jogos; entenda

ATP muda regra para calor extremo e prevê paralisação de partidas - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

A partir de 2026, a ATP passará a adotar um protocolo específico para lidar com o calor extremo nos torneios do circuito profissional. A entidade anunciou que partidas poderão ser interrompidas ou até suspensas de acordo com critérios técnicos e médicos, atendendo a uma antiga reivindicação dos atletas.

A nova diretriz é baseada no WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), índice que considera não apenas a temperatura do ar, mas também a umidade e a radiação solar. A proposta é oferecer uma abordagem estruturada, com acompanhamento médico, para preservar a saúde dos jogadores e melhorar as condições de trabalho de árbitros, pegadores de bola, equipes dos torneios e também a experiência do público.

O debate ganhou força em outubro, durante o Masters 1000 de Xangai, na China, marcado por temperaturas elevadas e alta umidade. Na ocasião, o então campeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, precisou abandonar uma partida após sofrer fortes câibras. Já Novak Djokovic revelou ter passado mal em quadra, mesmo vencendo um de seus jogos.

"É brutal quando se tem mais de 80% de umidade dia após dia", disse o ex-líder do ranking, à época.

Casos como esses se repetem em competições tradicionais do circuito, como o Aberto da Austrália, onde o calor extremo frequentemente impacta o desempenho físico dos atletas e levanta questionamentos sobre os limites das condições de jogo.

Pelas novas regras, quando o WBGT atingir 30,1°C ou mais durante os dois primeiros sets de partidas de simples disputadas em melhor de três sets, poderá ser solicitada uma pausa de resfriamento de dez minutos ao fim do segundo set.

A interrupção poderá ser pedida por qualquer um dos jogadores, e ambos terão direito às mesmas condições. Nesse período, será permitido hidratar-se, trocar de roupa, tomar banho e receber orientações do técnico, sempre sob supervisão da equipe médica da ATP.

Em situações mais extremas, quando o índice WBGT ultrapassar 32,2°C, a partida deverá ser suspensa. A medida busca estabelecer um limite claro para a continuidade dos jogos, priorizando a segurança física dos atletas diante de condições climáticas consideradas de risco.

Com a implementação do novo protocolo, a ATP pretende padronizar a forma como o circuito lida com o calor extremo, reduzindo improvisações e oferecendo maior respaldo médico em situações cada vez mais comuns no calendário internacional.