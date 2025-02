Ba-Vi 500: Confira o esquema de transporte para o clássico

Esquema de transporte está montado para atender a ao público que vai acompanhar o Ba-Vi 500 - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade definiu um esquema especial para o transporte público no clássico Ba-Vi 500, que será realizado neste sábado, 1, com frota reguladora de ônibus e pontos de táxi e mototáxi para atender aos torcedores.

O objetivo do órgão é facilitar o deslocamento do público que vai acompanhar a partida na Arena Fonte Nova. São esperados quase 50 mil torcedores tricolores na praça esportiva.

Transporte

Serão 13 veículos reguladores disponíveis e que serão distribuídos nas estações de transbordo da Lapa, Águas Claras, Pirajá e Acesso Norte, que estarão em operação a partir das 14h.

Vale salientar que a linha 0503 – Brotas x Lapa terá seu itinerário modificado no sentido Bairro – Centro, a partir do meio-dia.

Para dar mais tranquilidade aos torcedores, a Semob montou um ponto exclusivo de táxi e mototáxi no acesso pelo Dique do Tororó, em frente à loja do Bahia.

Trânsito

O trânsito na Ladeira da Fonte das Pedras e na Avenida presidente Costa e Silva será interditado no sentido Lapa, sendo permitido somente o acesso aos estacionamentos da Arena Fonte Nova.

Funcionamento do Metrô

O horário de funcionamento nas estações Brotas e Campo da Pólvora seguirá normal, das 5h à 00h, assim como nas outras estações.

Acesso a Arena Fonte Nova

O confronto está marcado para às 16h, mas a organização abrirá os portões com antecedência para facilitar o acesso do público. As áreas do Esquadrão Zone, camarotes, e Lounge Premium abrirão às 12h, enquanto as arquibancadas estarão acessíveis a partir das 13h.