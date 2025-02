Bahia e Vitória se encontram pela 500ª vez neste sábado

- Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Clássico é clássico. Pode ter um time em melhor fase que o outro, mas não tem favorito. Pode ter um clube com investimentos polpudos contra outro cheio de dívidas, mas não tem favorito. Pode ter casa cheia de torcedores vestindo unicamente as suas cores, mas não tem favorito. Foi assim em 499 vezes na história e será assim hoje, às 16h, na Arena Fonte Nova, quando Bahia e Vitória se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Baiano 2025. Em sua quingentésima partida, é fácil dizer que o “Ba-Vi são outros 500”.

O Vitória chega para o Ba-Vi como líder do Baianão, três pontos à frente do Tricolor (11 a 8) e com um saldo de gols bem superior (10 a 3) ao rival, que iniciou a rodada na 3ª posição. Jogando desde a estreia com jogadores profissionais (mas poucas vezes com suas principais peças), o Leão abriu uma vantagem que só pode ser tirada pelo Esquadrão em caso de uma goleada hoje por quatro gols de diferença.

Invicto no torneio, o Vitória está embalado e ainda carrega consigo uma série de 11 jogos sem derrotas, somando-se a estreia na Copa do Nordeste 2025 e as últimas rodadas do Brasileirão do ano passado.

Já o Bahia tenta reacender a confiança de seu torcedor, após um final de temporada feliz, mas com muito sofrimento para conseguir uma vaga na Libertadores que parecia certa. Triunfos nas três únicas partidas que fez com seu elenco profissional em 2025 (o sub-20 jogou as três primeiras rodadas do Baianão e marcou apenas dois pontos) colocam dias melhores de novo da pauta dos tricolores, ávidos por mais um Ba-Vi na Fonte Nova, o 341º da história do clássico no estádio.

O duelo será de torcida única nas arquibancadas, situação que perdura desde o veto por parte do Ministério Público, em 2018, alegando motivo de segurança. Dono do mando, o Bahia já tinha garantido na noite de ontem ao menos 46 mil pagantes, entre sócios que confirmaram seus ingressos pelo sistema de check-in ou por torcedores que compraram seus bilhetes separadamente.

Restavam entradas apenas no Lounge e no setor Cadeira Especial Superior. Oficialmente, a Arena Fonte Nova tem capacidade para 50 mil torcedores. O recorde de público da Arena Fonte Nova aconteceu num duelo entre Bahia e Guarani, com 48.464 pagantes, em 28/10/2022. Em Ba-Vis, a melhor marca foi no ano passado, em 20 de março, com 48.184 ingressos vendidos.

Opostos de milhões

Garantido na Série A 2025, o Vitória pôde fazer investimentos para reforçar o time para a temporada. Segundo o repórter Roberto Maleson, do Espião Estatístico do GE, o Rubro-Negro já investiu cerca de R$ 14 milhões esse ano, superando os R$ 14 milhões de todo ano de 2024, garantindo a vinda de nomes importantes como o atacante Wellington Rato e o lateral Claudinho.

Contudo, as cifras do Bahia, potencializadas pelo aporte do Grupo City na compra da SAF tricolor, superam em quase 10 vezes o investimento do Rubro-Negro. Foram R$ 113,6 milhões em sete reforços, dentre eles o zagueiro Ramos Mingo, o meio-campista Erick e o extrema Erick Pulga.

Segundo o repórter, desde 2024, o Bahia contratou 16 jogadores, gastando R$ 233,3 milhões, enquanto o Vitória, no mesmo período, trouxe 40 atletas que custaram ao clube R$ 29,5 milhões.

A brutal diferença de investimento, contudo, pode não se refletir em campo no clássico, quando as diferenças podem se igualar por meio da vontade, da mística e da confiança. A história do Ba-Vi prega cautela em apostar num favorito e por isso só há uma garantia para o jogo de hoje: emoção não vai faltar.