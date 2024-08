Ba-Vi: Fonte Nova anuncia ações de segurança e acesso para o clássico

Arena Fonte Nova, palco do Ba-Vi deste domingo, 11 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

No próximo domingo, dia 11, a Arena Fonte Nova será palco do clássico entre Bahia e Vitória, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para garantir a segurança do público em um dos jogos mais esperados da temporada, uma operação especial foi organizada em conjunto com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e outros órgãos públicos.

A PM-BA mobilizará um efetivo robusto de 586 policiais, provenientes da 2CIPM/BTS, do Batalhão Especializado em Eventos, da Polícia Montada, do Esquadrão de Motociclistas Águia, e da Academia de Polícia Militar. Além disso, a Polícia Civil terá sua equipe reforçada para atuar preventivamente, visando evitar possíveis ocorrências.

Leia mais:

"Expectativa é muito boa", diz Ryller sobre seu primeiro Ba-Vi

Projetando o Ba-Vi, Marcos Felipe afirma: "É um jogo a parte"



A segurança privada também será intensificada, com 560 agentes escalados para assegurar o controle e a proteção dos torcedores durante o evento. Um caminhão da Secretaria de Segurança Pública estará presente, equipado com uma plataforma de observação elevada e tecnologia de reconhecimento facial, contribuindo para a vigilância no estádio. A operação contará ainda com 44 brigadistas, cinco ambulâncias avançadas, e dois postos médicos para atender qualquer eventualidade.



O confronto está marcado para às 16h, mas a organização abrirá os portões com antecedência para facilitar o acesso do público. As áreas do Esquadrão Zone, camarotes, e Lounge Premium abrirão às 12h, enquanto as arquibancadas estarão acessíveis a partir das 13h. A organização recomenda que os torcedores cheguem cedo para evitar filas e aproveitar ao máximo o clássico baiano.

Estacionamentos

Os estacionamentos da Arena também terão horários especiais de funcionamento. As áreas EE (Dique) e EDG (Ladeira Fonte das Pedras) abrirão às 13h. Para quem acessar o Esquadrão Zone, camarotes, e o estacionamento interno do lounge, o horário de abertura será às 12h. Os torcedores que estacionarem no Acesso 1 (Estacionamento EE) devem utilizar a via do Dique do Tororó para facilitar a entrada.