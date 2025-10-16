Ba-Vi sem líderes: capitães de Bahia e Vitória desfalcam o clássico

Everton Ribeiro e Lucas Halter - Foto: Letícia Martins I EC Bahia / Victor Ferreira I EC Vitória

Bahia e Vitória entrarão em campo no Barradão nesta quinta-feira, 16, pela 28ª rodada do Brasileirão - e ambos sem seus capitães. Enquanto o líder tricolor Everton Ribeiro está em recuperação da cirurgia feita após o diagnóstico de câncer de tireoide, o rubro-negro Lucas Halter fica de fora cumprindo suspensão automática após expulsão na derrota rubro-negra para o Vasco.

Capitão resistente

O meia Everton Ribeiro, líder técnico e emocional do Bahia, foi diagnosticado com um câncer na tireoide e passou por cirurgia na segunda-feira, 6. Assim, está em recuperação, devendo permanecer afastado por pelo menos vinte dias após a data do procedimento, período que engloba o Ba-Vi.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo já ciente do diagnóstico, o meia passou um mês atuando normalmente, ficando até a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na véspera da cirurgia, pela última rodada disputada no Brasileiro.

Além do clássico contra o Vitória, ele também deve desfalcar o Bahia nos duelos contra Grêmio, Internacional e São Paulo.

Do gol à suspensão

Do lado do Vitória, o técnico Jair Ventura também perdeu uma de suas principais lideranças. O zagueiro e capitão Lucas Halter foi expulso na derrota por 4 a 3 para o Vasco, em São Januário, no domingo, 5, e cumprirá suspensão automática.

O defensor levou o vermelho após se envolver em um empurrão com o lateral Paulo Henrique no segundo tempo da partida marcada por duas viradas e sete gols, incluindo um do próprio Halter.

Ba-Vi sem capitães originais

As ausências de Everton Ribeiro e Lucas Halter simbolizam, então, um Ba-Vi no mínimo atípico. Sem seus capitães, Bahia e Vitória terão que encontrar novas vozes de comando dentro de campo, surgindo algumas opções para ambos os times.

Além da rivalidade histórica, o duelo promete fortes emoções - de um lado, um Bahia que mira o G-4 sem seu capitão, e do outro, um Vitória na zona de rebaixamento, pressionado por resultados e sem seu principal líder. Resta, então, saber quem se levanta por cada um dos times e assume as rédeas no último clássico de 2025.