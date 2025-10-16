Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUEM ASSUME?

Ba-Vi sem líderes: capitães de Bahia e Vitória desfalcam o clássico

Everton Ribeiro, capitão do Bahia, e Lucas Halter, capitão do Vitória, não jogam o último Ba-Vi da temporada

Marina Branco

Por Marina Branco

16/10/2025 - 16:30 h
Everton Ribeiro e Lucas Halter
Everton Ribeiro e Lucas Halter -

Bahia e Vitória entrarão em campo no Barradão nesta quinta-feira, 16, pela 28ª rodada do Brasileirão - e ambos sem seus capitães. Enquanto o líder tricolor Everton Ribeiro está em recuperação da cirurgia feita após o diagnóstico de câncer de tireoide, o rubro-negro Lucas Halter fica de fora cumprindo suspensão automática após expulsão na derrota rubro-negra para o Vasco.

Leia Também:

Vitória anuncia treino aberto para torcida na véspera do Ba-Vi
Confira operação especial do metrô para o clássico Ba-Vi
Ba-Vi: onde assistir, prováveis escalações, desfalques e arbitragem

Capitão resistente

O meia Everton Ribeiro, líder técnico e emocional do Bahia, foi diagnosticado com um câncer na tireoide e passou por cirurgia na segunda-feira, 6. Assim, está em recuperação, devendo permanecer afastado por pelo menos vinte dias após a data do procedimento, período que engloba o Ba-Vi.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo já ciente do diagnóstico, o meia passou um mês atuando normalmente, ficando até a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 na véspera da cirurgia, pela última rodada disputada no Brasileiro.

Além do clássico contra o Vitória, ele também deve desfalcar o Bahia nos duelos contra Grêmio, Internacional e São Paulo.

Do gol à suspensão

Do lado do Vitória, o técnico Jair Ventura também perdeu uma de suas principais lideranças. O zagueiro e capitão Lucas Halter foi expulso na derrota por 4 a 3 para o Vasco, em São Januário, no domingo, 5, e cumprirá suspensão automática.

O defensor levou o vermelho após se envolver em um empurrão com o lateral Paulo Henrique no segundo tempo da partida marcada por duas viradas e sete gols, incluindo um do próprio Halter.

Ba-Vi sem capitães originais

As ausências de Everton Ribeiro e Lucas Halter simbolizam, então, um Ba-Vi no mínimo atípico. Sem seus capitães, Bahia e Vitória terão que encontrar novas vozes de comando dentro de campo, surgindo algumas opções para ambos os times.

Além da rivalidade histórica, o duelo promete fortes emoções - de um lado, um Bahia que mira o G-4 sem seu capitão, e do outro, um Vitória na zona de rebaixamento, pressionado por resultados e sem seu principal líder. Resta, então, saber quem se levanta por cada um dos times e assume as rédeas no último clássico de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi EC Bahia ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Everton Ribeiro e Lucas Halter
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Everton Ribeiro e Lucas Halter
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Everton Ribeiro e Lucas Halter
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Everton Ribeiro e Lucas Halter
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x