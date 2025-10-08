Bahia anuncia 3ª Corrida do Bahêa com shows de Psirico e Timbalada

Corrida, pôr do sol e shows: a 3ª edição da Corrida do Bahêa Sunset une esporte e entretenimento 360 - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

A Corrida do Bahêa Sunset está marcada apenas para o dia 29 de novembro, mas a largada simbólica para a 3ª edição do evento — realizado pelo Esporte Clube Bahia Associação, em parceria com a Oquei Entretenimento — foi dada nesta quarta-feira, 8.

Durante o lançamento, realizado no Shopping Barra, o presidente Emerson Ferretti apresentou os detalhes dessa edição especial da corrida, que será realizada sob o pôr do sol de Salvador.

Para esta 3ª edição, além do horário inovador — com concentração às 16h30 e largada às 17h30, aproveitando o entardecer da capital baiana —, a Corrida do Bahêa Sunset contará com shows de Psirico e Timbalada após o término da prova.

Já consolidado entre os principais eventos de corrida do Norte-Nordeste, o projeto ganha uma nova dimensão em 2025. Em entrevista ao Portal A TARDE, Emerson Ferretti destacou que esta será a maior edição já realizada. Segundo o presidente, a expectativa é reunir entre 10 e 15 mil corredores, número que consolida o evento como a maior corrida de rua da região Norte-Nordeste.

Somos o maior clube, temos a maior torcida e, agora, também promovemos a maior corrida de rua do Norte e Nordeste Emerson Ferretti - presidente do Bahia Associação

De acordo com o dirigente, o conceito da corrida é “ser uma grande festa da torcida tricolor, celebrando esse amor tão bonito que a torcida do Bahia tem pelo clube”.

Ainda durante a entrevista, Ferretti explicou por que a corrida será realizada no final da tarde — algo incomum nesse tipo de evento. Segundo ele, a decisão surgiu do desejo de inovar. “A gente, observando todo o cenário e o movimento, resolveu fazer algo diferente. E o horário foi uma das coisas que percebemos que poderiam mudar. Pela adesão — estamos com as últimas vagas de inscrições sendo preenchidas —, acredito que caiu bem no gosto da nossa torcida”, afirmou.

A gente espera criar esse novo conceito de corrida ao pôr do sol Emerson Ferretti - presidente do Bahia Associação

O Portal A TARDE também conversou com Rafael Cal, um dos sócios da Oquei Entretenimento, que explicou a motivação de incluir uma grande festa com Psirico e Timbalada ao final da corrida. Segundo ele, o Bahia Associação entendeu que era o momento de dar um salto maior no evento.

“Hoje, corrida de rua virou uma febre no mundo, e cada vez mais se torna um entretenimento 360 — em que você não tem só a corrida, mas também a festa e as experiências”, destacou Cal.

Rafael Cal, sócio da Oquei Entretenimento | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Ainda de acordo com o empresário, a ideia de realizar a corrida no formato “sunset”, seguida da festa, foi pensada para atrair um público que normalmente escolheria outros eventos no final da tarde de um sábado.

Quando você chega num sábado, fim de tarde, pra correr e depois participar de uma festa, é tudo que o baiano gosta, né? Rafael Cal - sócio da Oquei Entretenimento

Novembro Negro

O evento também marcou o lançamento da campanha 'O Sol É para Todos', que integra oficialmente a Corrida do Bahêa Sunset à programação do Novembro Negro. Mais do que celebrar o povo preto baiano, a iniciativa reafirma o compromisso do Tricolor com a inclusão, a representatividade e o combate ao racismo, por meio de uma série de ações estruturais.

Entre elas, estão a destinação gratuita de vagas na próxima Corrida para membros de coletivos negros e projetos esportivos periféricos; a cessão gratuita de espaço na arena da prova para empreendedores negros ligados à modalidade; a inclusão de um patch na camisa temática da prova; e a publicação, nas mídias sociais do Bahia — Associação, de conteúdo voltado à valorização de personalidades ao longo do mês.

Inspirada na força simbólica do Sol — que nasce e brilha para todos —, a campanha reforça a luta por igualdade racial e a ideia de que o acesso aos direitos básicos devem ser universais. O pôr do sol, cenário da Corrida, servirá de metáfora para esse ideal. “O Sol é um bem natural e universal, impossível de ser negado. Assim como ele, o esporte e a cidade devem acolher todos de forma igual. A Corrida do Bahêa é uma celebração do corpo em movimento, da diversidade e do orgulho de ser quem se é”, resume o conceito da campanha.

