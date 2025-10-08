Menu
HOME > ESPORTES
"SEMANA CHEIA"

Jair Ventura ganha tempo para treinar o Vitória com pausa da Data-Fifa

Vitória terá primeira semana completa de treinos com Jair Ventura antes do Ba-Vi

Redação

Por Redação

08/10/2025 - 8:14 h | Atualizada em 08/10/2025 - 8:43
Após rotina intensa, técnico Jair Ventura ganha tempo para implantar seu modelo de jogo no Vitória
Após rotina intensa, técnico Jair Ventura ganha tempo para implantar seu modelo de jogo no Vitória -

O técnico Jair Ventura terá, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Vitória, um período mais longo de treinos antes do próximo compromisso da equipe.

A pausa na tabela por conta da Data Fifa de outubro será fundamental para o treinador implementar suas ideias e preparar o time para o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 16 deste mês, uma quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde sua chegada ao clube, no dia 24 de setembro, Jair teve uma rotina intensa e pouco tempo para trabalhar. Foram apenas três dias em média de preparação entre cada jogo.

A estreia aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, seguida pela vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no Barradão, e, por fim, o revés diante do Vasco por 4 a 3, no último domingo (5), em São Januário.

Após o confronto no Rio, o treinador destacou a importância da pausa para colocar em prática o que ainda não conseguiu treinar.

Eu praticamente não tive treinos
Jair Ventura - técnico do Vitória

“Eu praticamente não tive treinos, foi muito vídeo, muita conversa sobre ideia e modelo de jogo. Vamos ter a parada da Data Fifa com mais tempo para implementar nossas ideias”, afirmou Jair Ventura na coletiva pós-jogo.

Vitória aposta em talentos da base para reforçar elenco da Série A
Com seis expulsos, Vitória lidera o Brasileirão em cartões vermelhos
Filho de Matheuzinho viraliza e torcedores provocam o rival

Durante esse período sem partidas, o técnico poderá aprimorar as mudanças táticas introduzidas recentemente, como o esquema com três zagueiros, além de resolver um desfalque importante para o clássico.

O zagueiro e capitão Lucas Halter foi expulso contra o Vasco, após receber dois cartões amarelos, e cumprirá suspensão. Neris e Edu disputam a vaga na defesa.

O duelo contra o Bahia terá peso duplo: além da rivalidade, o resultado pode impactar diretamente a luta do Vitória contra o rebaixamento. O Leão ocupa atualmente a 17ª posição, com 25 pontos, abrindo a zona da degola — três a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Logo atrás, aparecem Fortaleza (18º, com 24 pontos) e Juventude (19º, com 23).

O rival Bahia, por sua vez, vive situação oposta: é o quinto colocado, com 43 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores.

ba-vi campeonato brasileiro Data fifa esporte clube vitória Jair Ventura vitória

x