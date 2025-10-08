"SEMANA CHEIA"
Jair Ventura ganha tempo para treinar o Vitória com pausa da Data-Fifa
Vitória terá primeira semana completa de treinos com Jair Ventura antes do Ba-Vi
Por Redação
O técnico Jair Ventura terá, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Vitória, um período mais longo de treinos antes do próximo compromisso da equipe.
A pausa na tabela por conta da Data Fifa de outubro será fundamental para o treinador implementar suas ideias e preparar o time para o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 16 deste mês, uma quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde sua chegada ao clube, no dia 24 de setembro, Jair teve uma rotina intensa e pouco tempo para trabalhar. Foram apenas três dias em média de preparação entre cada jogo.
A estreia aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, seguida pela vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no Barradão, e, por fim, o revés diante do Vasco por 4 a 3, no último domingo (5), em São Januário.
Após o confronto no Rio, o treinador destacou a importância da pausa para colocar em prática o que ainda não conseguiu treinar.
Eu praticamente não tive treinos
“Eu praticamente não tive treinos, foi muito vídeo, muita conversa sobre ideia e modelo de jogo. Vamos ter a parada da Data Fifa com mais tempo para implementar nossas ideias”, afirmou Jair Ventura na coletiva pós-jogo.
Durante esse período sem partidas, o técnico poderá aprimorar as mudanças táticas introduzidas recentemente, como o esquema com três zagueiros, além de resolver um desfalque importante para o clássico.
O zagueiro e capitão Lucas Halter foi expulso contra o Vasco, após receber dois cartões amarelos, e cumprirá suspensão. Neris e Edu disputam a vaga na defesa.
O duelo contra o Bahia terá peso duplo: além da rivalidade, o resultado pode impactar diretamente a luta do Vitória contra o rebaixamento. O Leão ocupa atualmente a 17ª posição, com 25 pontos, abrindo a zona da degola — três a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Logo atrás, aparecem Fortaleza (18º, com 24 pontos) e Juventude (19º, com 23).
O rival Bahia, por sua vez, vive situação oposta: é o quinto colocado, com 43 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores.
