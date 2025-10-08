Jair Ventura ganha tempo para treinar o Vitória com pausa da Data-Fifa

Após rotina intensa, técnico Jair Ventura ganha tempo para implantar seu modelo de jogo no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Jair Ventura terá, pela primeira vez desde que assumiu o comando do Vitória, um período mais longo de treinos antes do próximo compromisso da equipe.

A pausa na tabela por conta da Data Fifa de outubro será fundamental para o treinador implementar suas ideias e preparar o time para o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 16 deste mês, uma quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde sua chegada ao clube, no dia 24 de setembro, Jair teve uma rotina intensa e pouco tempo para trabalhar. Foram apenas três dias em média de preparação entre cada jogo.

A estreia aconteceu na derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, seguida pela vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no Barradão, e, por fim, o revés diante do Vasco por 4 a 3, no último domingo (5), em São Januário.

Após o confronto no Rio, o treinador destacou a importância da pausa para colocar em prática o que ainda não conseguiu treinar.

Eu praticamente não tive treinos Jair Ventura - técnico do Vitória

“Eu praticamente não tive treinos, foi muito vídeo, muita conversa sobre ideia e modelo de jogo. Vamos ter a parada da Data Fifa com mais tempo para implementar nossas ideias”, afirmou Jair Ventura na coletiva pós-jogo.

Durante esse período sem partidas, o técnico poderá aprimorar as mudanças táticas introduzidas recentemente, como o esquema com três zagueiros, além de resolver um desfalque importante para o clássico.

O zagueiro e capitão Lucas Halter foi expulso contra o Vasco, após receber dois cartões amarelos, e cumprirá suspensão. Neris e Edu disputam a vaga na defesa.

O duelo contra o Bahia terá peso duplo: além da rivalidade, o resultado pode impactar diretamente a luta do Vitória contra o rebaixamento. O Leão ocupa atualmente a 17ª posição, com 25 pontos, abrindo a zona da degola — três a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Logo atrás, aparecem Fortaleza (18º, com 24 pontos) e Juventude (19º, com 23).

O rival Bahia, por sua vez, vive situação oposta: é o quinto colocado, com 43 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores.