Vitória aposta em talentos da base para reforçar elenco da Série A

Rubro-Negro inscreveu jovens da Fábrica de Talentos no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

07/10/2025 - 17:28 h
Alexsandro Faísca, atacante da Fábrica de Talentos
Alexsandro Faísca, atacante da Fábrica de Talentos -

A lista de inscrições para o Campeonato Brasileiro de 2025 foi fechada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a inclusão de destaques da Fábrica de Talentos, o Vitória teve 47 jogadores inscritos ao todo, sendo que até 50 atletas poderiam ser registrados.

Entre os talentos inscritos da base rubro-negra, estão o lateral-direito Gean, o zagueiro Guilherme, o meia argentino Alejandro Almaraz, além dos atacantes Alexsandro Faísca e Marcos Vinicius. Almaraz e Faísca foram destaques na Copa do Nordeste Sub-20.

Dos jovens, o Leão da Barra colocou em campo apenas Paulo Roberto, que aproveitou as ausências simultâneas de Cáceres e Claudinho na vitória sobre o Atlético-MG, e o meio-campista Wendell, que estreou profissionalmente na derrota para o Flamengo no Maracanã.

Além deles, Lucas Arcanjo foi também formado no clube, mas já está no time principal desde 2019 e atualmente tem 27 anos. O goleiro é titular absoluto no Rubro-Negro pela terceira temporada consecutiva.

No total, 12 jogadores formados nas categorias de base integram o elenco nesta reta final da Série A. Confira abaixo o plantel completo:

Alejandro Almaraz, meia argentino da Fábrica de Talentos
Alejandro Almaraz, meia argentino da Fábrica de Talentos | Foto: Karla Porto | EC Vitória

Lista de inscritos do Vitória no Brasileirão

  • Goleiros: Davi Barbosa, Ezequiel, Fintelman, Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Yuri Sena;
  • Laterais: Claudinho, Gean, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Raul Cáceres e Paulo Roberto;
  • Zagueiros: Andrei, Camutanga, Edu, Guilherme, Kauan, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Alejandro Almaraz, Baralhas, Dudu, Edenilson, Lucas Lohan, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues, Pepê, Wendell e Willian Oliveira;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Alexsandro Faísca, Carlinhos, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Kike Saverio, Lucas Braga, Marcos Vinicius, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho.

Próximo compromisso na Série A

Após a pausa da Data Fifa, o Vitória recebe o Bahia em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Ba-Vi será no Barradão, no próximo dia 16, uma quinta-feira, às 21h30.

Tags:

campeonato brasileiro Categoria de base ec vitória

