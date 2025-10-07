Vitória aposta em talentos da base para reforçar elenco da Série A

Alexsandro Faísca, atacante da Fábrica de Talentos - Foto: Karla Porto | EC Vitória

A lista de inscrições para o Campeonato Brasileiro de 2025 foi fechada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a inclusão de destaques da Fábrica de Talentos, o Vitória teve 47 jogadores inscritos ao todo, sendo que até 50 atletas poderiam ser registrados.

Entre os talentos inscritos da base rubro-negra, estão o lateral-direito Gean, o zagueiro Guilherme, o meia argentino Alejandro Almaraz, além dos atacantes Alexsandro Faísca e Marcos Vinicius. Almaraz e Faísca foram destaques na Copa do Nordeste Sub-20.

Dos jovens, o Leão da Barra colocou em campo apenas Paulo Roberto, que aproveitou as ausências simultâneas de Cáceres e Claudinho na vitória sobre o Atlético-MG, e o meio-campista Wendell, que estreou profissionalmente na derrota para o Flamengo no Maracanã.

Além deles, Lucas Arcanjo foi também formado no clube, mas já está no time principal desde 2019 e atualmente tem 27 anos. O goleiro é titular absoluto no Rubro-Negro pela terceira temporada consecutiva.

No total, 12 jogadores formados nas categorias de base integram o elenco nesta reta final da Série A. Confira abaixo o plantel completo:

Lista de inscritos do Vitória no Brasileirão

Goleiros : Davi Barbosa, Ezequiel, Fintelman, Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Yuri Sena;

: Davi Barbosa, Ezequiel, Fintelman, Lucas Arcanjo, Thiago Couto e Yuri Sena; Laterais : Claudinho, Gean, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Raul Cáceres e Paulo Roberto;

: Claudinho, Gean, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Raul Cáceres e Paulo Roberto; Zagueiros : Andrei, Camutanga, Edu, Guilherme, Kauan, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;

: Andrei, Camutanga, Edu, Guilherme, Kauan, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos; Meio-campistas : Alejandro Almaraz, Baralhas, Dudu, Edenilson, Lucas Lohan, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues, Pepê, Wendell e Willian Oliveira;

: Alejandro Almaraz, Baralhas, Dudu, Edenilson, Lucas Lohan, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues, Pepê, Wendell e Willian Oliveira; Atacantes : Aitor Cantalapiedra, Alexsandro Faísca, Carlinhos, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Kike Saverio, Lucas Braga, Marcos Vinicius, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho.

Próximo compromisso na Série A

Após a pausa da Data Fifa, o Vitória recebe o Bahia em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Ba-Vi será no Barradão, no próximo dia 16, uma quinta-feira, às 21h30.

