Com seis expulsos, Vitória lidera o Brasileirão em cartões vermelhos
Leão da Barra teve dois atletas advertidos na derrota para o Vasco, no último domingo, 5
Por João Grassi
Além de terem condicionado a derrota por 4 a 3 para o Vasco no último domingo, 5, as expulsões de Lucas Halter e Carlinhos colocaram o Vitória na liderança de uma estatística negativa. O Leão da Barra é o time que levou mais cartões vermelhos na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo o único dos 20 participantes com seis atletas advertidos.
Expulso já após o fim do jogo por reclamar com a arbitragem, Carlinhos foi o sexto jogador diferente do Vitória a levar cartão vermelho no Brasileirão, entre três setores diferentes do campo. Halter, por outro lado, foi advertido com o segundo amarelo em um lance polêmico envolvendo o lateral-direito Paulo Henrique, do time carioca.
Dos seis cartões vermelhos do Leão, quatro foram diretos e dois vieram através de duplos amarelos. Além de Carlinhos e Halter, os outros rubro-negros expulsos na Série A foram Dudu, Neris, Pepê e Matheuzinho.
Expulsões do Vitória no Brasileirão descritas nas súmulas
- Carlinhos vs Vasco - vermelho direto | reclamação com ofensas e dedo em riste próximo ao rosto do árbitro;
- Lucas Halter vs Vasco - dois amarelos | empurrão acintoso no adversário com a bola fora de jogo;
- Dudu vs Fluminense - dois amarelos | entrada no adversário de forma temerária na disputa da bola;
- Neris vs Juventude - vermelho direto | jogo brusco grave ao chutar o rosto do adversário;
- Pepê vs Bahia - vermelho direto | soco no joelho esquerdo de adversário com o jogo paralisado;
- Matheuzinho vs Vasco - vermelho direto | cotovelada com força excessiva no rosto do adversário na disputa de bola.
Vitória discorda de expulsão
A arbitragem de Fernando Mendes de Salles Nascimento foi muito criticada pelo Vitória após o duelo de domingo, especialmente por causa da expulsão de Lucas Halter. Fábio Mota e Gustavo Vieira chegaram a se pronunciar depois da partida, assim como o técnico Jair Ventura.
“Tirou um jogador nosso de uma maneira que, na minha opinião, não foi justa. Teve um pênalti que ele ia marcar errado, o bandeira salvou ele, e ainda deu oito minutos de acréscimo. Com 11 contra 11, o jogo seria diferente", afirmou o treinador rubro-negro.
Desfalques para o Ba-Vi
Com as suspensões provocadas pelos vermelhos, o Vitória recebe o Bahia sem Carlinhos e Halter em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Ba-Vi será no Barradão, no próximo dia 16, às 21h30.
