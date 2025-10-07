Com seis expulsos, Vitória lidera o Brasileirão em cartões vermelhos

Neris recebeu cartão vermelho direto no empate com o Juventude - Foto: Victor Ferreira | ECV

Além de terem condicionado a derrota por 4 a 3 para o Vasco no último domingo, 5, as expulsões de Lucas Halter e Carlinhos colocaram o Vitória na liderança de uma estatística negativa. O Leão da Barra é o time que levou mais cartões vermelhos na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo o único dos 20 participantes com seis atletas advertidos.

Expulso já após o fim do jogo por reclamar com a arbitragem, Carlinhos foi o sexto jogador diferente do Vitória a levar cartão vermelho no Brasileirão, entre três setores diferentes do campo. Halter, por outro lado, foi advertido com o segundo amarelo em um lance polêmico envolvendo o lateral-direito Paulo Henrique, do time carioca.

Dos seis cartões vermelhos do Leão, quatro foram diretos e dois vieram através de duplos amarelos. Além de Carlinhos e Halter, os outros rubro-negros expulsos na Série A foram Dudu, Neris, Pepê e Matheuzinho.

Expulsões do Vitória no Brasileirão descritas nas súmulas

Carlinhos vs Vasco - vermelho direto | reclamação com ofensas e dedo em riste próximo ao rosto do árbitro;

vs Vasco - vermelho direto | reclamação com ofensas e dedo em riste próximo ao rosto do árbitro; Lucas Halter vs Vasco - dois amarelos | empurrão acintoso no adversário com a bola fora de jogo;

vs Vasco - dois amarelos | empurrão acintoso no adversário com a bola fora de jogo; Dudu vs Fluminense - dois amarelos | entrada no adversário de forma temerária na disputa da bola;

vs Fluminense - dois amarelos | entrada no adversário de forma temerária na disputa da bola; Neris vs Juventude - vermelho direto | jogo brusco grave ao chutar o rosto do adversário;

vs Juventude - vermelho direto | jogo brusco grave ao chutar o rosto do adversário; Pepê vs Bahia - vermelho direto | soco no joelho esquerdo de adversário com o jogo paralisado;

vs Bahia - vermelho direto | soco no joelho esquerdo de adversário com o jogo paralisado; Matheuzinho vs Vasco - vermelho direto | cotovelada com força excessiva no rosto do adversário na disputa de bola.

Matheuzinho foi o primeiro atleta expulso do Vitória no Brasileirão | Foto: Victor Ferreira | ECV

Vitória discorda de expulsão

A arbitragem de Fernando Mendes de Salles Nascimento foi muito criticada pelo Vitória após o duelo de domingo, especialmente por causa da expulsão de Lucas Halter. Fábio Mota e Gustavo Vieira chegaram a se pronunciar depois da partida, assim como o técnico Jair Ventura.

“Tirou um jogador nosso de uma maneira que, na minha opinião, não foi justa. Teve um pênalti que ele ia marcar errado, o bandeira salvou ele, e ainda deu oito minutos de acréscimo. Com 11 contra 11, o jogo seria diferente", afirmou o treinador rubro-negro.

Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECV

Desfalques para o Ba-Vi

Com as suspensões provocadas pelos vermelhos, o Vitória recebe o Bahia sem Carlinhos e Halter em clássico válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Ba-Vi será no Barradão, no próximo dia 16, às 21h30.