Bahia anuncia acesso com biometria facial em mais setores da Fonte Nova

Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Bahia anunciou, neste sábado, 24, que o próximo jogo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, contra o São Paulo, no dia 31, terá uma novidade. O acesso ao estádio nos setores Cadeira Especial (Oeste) e Cadeira Leste será por biometria facial.

Para os torcedores que ainda não possuem registro facial, será necessário realizar o cadastramento no site casadeapostasfontenova.eleventickets.com. Segundo o Esquadrão, "a implementação da biometria facial tem como principal objetivo reforçar a segurança dentro e nos arredores dos estádios".

Ainda de acordo com o Bahia, o check-in para sócios que queiram comparecer na partida será aberto neste domingo, 25, a partir das 10h.

A partida entre Bahia e São Paulo será realizada no sábado da próxima semana, 31, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, no entanto, o Esquadrão encara o Grêmio neste domingo, 25, e o Internacional na quarta, 28. Ambos os duelos acontecem no Rio Grande do Sul.