Bahia atropela Juazeirense e sonha com o hexa no Baianão Feminino
Mulheres de Aço venceram o Cancão de Fogo no CT Evaristo de Macedo
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia está classificado para a semifinal do Campeonato Baiano Feminino. Com gols de Aila, Kaiuska, Wendy e Camila Barbosa, as Mulheres de Aço venceram a Juazeirense por 4 a 0, no CT Evaristo de Macedo.
Com o resultado, o Tricolor agora aguarda às semifinais contra o Lusaca, com data e horário ainda a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Do outro lado da chave, Vitória e Atlético de Alagoinhas entram em campo pela outra vaga na final.
Campeão das últimas cinco edições do torneio, o Bahia busca o hexacampeonato consecutivo nesta temporada. A equipe não sofreu nenhum gol na competição até o momento e também detém o melhor ataque do torneio, com 63 gols em sete partidas.
No CT Manoel Pontes Tanajura, o Vitória venceu o CFFB por 2 a 0 e carimbou a vaga nas semifinais, onde vai encarar o Atlético de Alagoinhas. O Carcará bateu o Litoral Norte, no Estádio Pituaçu, por 2 a 0.
Vale lembrar que os dois últimos títulos do Bahia do Campeonato Baiano foram conquistados com triunfo sobre o arquirrival Vitória na grande final.
