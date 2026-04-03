Palmeiras encara "pedra no sapato" Bahia em duelo decisivo na Fonte Nova

Bahia x Palmeiras na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Palmeiras entra em campo neste domingo, 5, às 19h30, com a missão de consolidar sua posição no topo da tabela do Campeonato Brasileiro 2026. Líder isolado com 22 pontos, o time comandado por Abel Ferreira desembarca em Salvador para enfrentar o Bahia em um cenário que exige atenção redobrada: o retrospecto recente contra o Esquadrão e o desempenho irregular fora de seus domínios.

Desempenho do Palmeiras fora de casa na temporada

Apesar de dominar a competição, o Alviverde tem oscilado quando atua longe da capital paulista. No Brasileirão deste ano, a equipe já somou resultados distintos que mostram a dificuldade de manter o mesmo ímpeto do Allianz Parque (ou de sua sede provisória atual). Confira a campanha recente do Palmeiras como visitante:

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Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras (Arena MRV)

Internacional 1 x 3 Palmeiras (Beira-Rio)

Vasco 2 x 1 Palmeiras (São Januário)

São Paulo 0 x 1 Palmeiras (MorumBIS)

Bahia x Palmeiras na Fonte Nova: o reencontro

O duelo deste domingo será realizado na Arena Fonte Nova. Para o torcedor tricolor, o palco é motivo de otimismo, enquanto para o Palmeiras representa um desafio tático. No ano passado, o Bahia foi o "algoz" do Verdão, vencendo os dois confrontos diretos pelo placar mínimo:

1. Palmeiras 0 x 1 Bahia (Allianz Parque - Abril/2025)

2. Bahia 1 x 0 Palmeiras (Fonte Nova - Setembro/2025)

O técnico Rogério Ceni aposta na manutenção dessa invencibilidade recente para encostar no líder e assumir a segunda colocação, enquanto Abel Ferreira busca ajustar a defesa que sofreu gols em três dos últimos cinco jogos fora de casa.

Por que o Palmeiras não está jogando no Allianz Parque?

Uma dúvida comum entre os torcedores é a ausência de jogos no Allianz Parque. O estádio palmeirense está indisponível para o futebol neste momento devido a uma série de reformas estruturais e manutenção preventiva do gramado sintético, além de uma agenda intensa de eventos e shows internacionais agendados para o primeiro semestre de 2026.

Com isso, o Palmeiras tem utilizado a Arena Barueri como sua casa oficial em São Paulo. No entanto, para o confronto contra o Bahia, o time paulista terá que encarar a pressão da torcida baiana, que já esgotou parte dos ingressos para o setor de sócios na Arena Fonte Nova.

Bahia x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

O confronto entre baianos e paulistas promete ser o grande destaque deste domingo, 5. Para você não perder nenhum detalhe, confira abaixo as informações de serviço da partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão 2026:

Data e horário: Domingo, 5 de abril de 2026, às 19h30 (horário de Brasília).

Domingo, 5 de abril de 2026, às 19h30 (horário de Brasília). Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA).

Arena Fonte Nova, Salvador (BA). Onde assistir : a partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view) para todo o Brasil.

Prováveis Escalações

Bahia: Léo Vieira; Nicolás Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Kike Olivera, Everaldo (William José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Léo Vieira; Nicolás Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Kike Olivera, Everaldo (William José) e Erick Pulga. Rogério Ceni. Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arhtur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques e situação médica: Bahia x Palmeiras

As duas equipes chegam para o duelo na Arena Fonte Nova com baixas importantes, especialmente no setor defensivo e no gol. Confira quem está fora:

Esporte Clube Bahia (DM e suspensões)

O técnico Rogério Ceni não terá novos suspensos para esta rodada, mas lida com ausências de longa data no Departamento Médico:

Ronaldo (goleiro): segue fora devido a uma luxação no cotovelo direito sofrida em março. A previsão de retorno é apenas para o segundo semestre.

segue fora devido a uma luxação no cotovelo direito sofrida em março. A previsão de retorno é apenas para o segundo semestre. Ruan Pablo (atacante): a joia da base tricolor recupera-se de uma lesão ligamentar grave no tornozelo esquerdo e só deve voltar a treinar com bola em junho.

Dúvidas: O zagueiro Kanu e o atacante argentino Mateo Sanabria treinaram normalmente e podem ser aproveitados pelo treinador. A tendência é que repita o time.

Palmeiras (DM e suspensão)

Abel Ferreira enfrenta problemas críticos na lateral esquerda e no ataque para montar o time que joga em Salvador:

Piquerez (lateral-esquerdo): fora de combate após passar por uma cirurgia no tornozelo.

fora de combate após passar por uma cirurgia no tornozelo. Jefté (lateral-esquerdo): o reserva imediato sentiu uma lesão na coxa durante a última vitória contra o Grêmio e é desfalque confirmado. O jovem Artur deve assumir a vaga.

o reserva imediato sentiu uma lesão na coxa durante a última vitória contra o Grêmio e é desfalque confirmado. O jovem Artur deve assumir a vaga. Vitor Roque (atacante): segue em tratamento de dores no tornozelo que o tiraram das últimas rodadas. A comissão técnica adota cautela e não estipulou prazo de retorno.

segue em tratamento de dores no tornozelo que o tiraram das últimas rodadas. A comissão técnica adota cautela e não estipulou prazo de retorno. Suspensos: o Verdão não possui jogadores suspensos por cartões para este confronto.

O principal reforço do Palmeiras estará no banco de reservas. Abel Ferreira retorna após cumprir suspensão. Gustavo Gómez, que foi preservado contra o Grêmio, reassume seu posto entre os titulares.



Equipe de Arbitragem

A CBF designou um trio gaúcho para comandar o espetáculo na capital baiana: