Bahia campeão da Copa do Nordeste? Saiba os palpites das IAs

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Confiança decidem a tão sonhada taça da Copa do Nordeste, com o Esquadrão buscando a sua quinta e o Dragão tentando conquistar a primeira. Com 4 a 1 de agregado favorecendo o Tricolor, a bola rola na Arena Fonte Nova neste sábado, 6, às 17h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 2 a 0 no placar final. "A vantagem construída em Aracaju dá ao Bahia uma tranquilidade enorme para a volta. O Confiança vai precisar se expor demais, e isso tende a abrir espaço para um time que, dentro da Fonte Nova, costuma ser dominante", opinou.

"Vejo o Esquadrão confirmando o título com mais uma vitória: Bahia 2 x 0 Confiança. O Bahia tem elenco mais qualificado, jogadores decisivos e ainda conta com a força da torcida, que deve lotar o estádio", analisou.

"O Confiança mostrou competitividade no torneio, mas depende de uma atuação quase perfeita para reverter o cenário, algo improvável diante de um adversário em fase confiante e acostumado a decisões. Com a necessidade de marcar rápido, o Dragão pode abrir brechas que o Bahia sabe explorar muito bem", finalizou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, o Bahia é campeão, mas perde na Fonte Nova por 1 a 0: "O Bahia já tem uma vantagem confortável de 4 a 1 no placar agregado e pode até perder por dois gols de diferença e ainda assim garantir o título".

"O Confiança, por outro lado, precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Considerando a vantagem do Bahia, é provável que o time baiano adote uma postura mais cautelosa e busque segurar o resultado, enquanto o Confiança vai buscar a vitória para honrar a sua torcida", termina.