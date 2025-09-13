Bahia deixa o G-4 do Brasileirão e pressão pode aumentar; entenda

Everton Ribeiro, meia do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia está fora do G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 13, o Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, e assumiu a quarta colocação da competição — 'empurrando' o time de Rogério Ceni para a quinta posição. O ex-Tricolor Alesson marcou o gol decisivo do clube paulista.

Sob comando do treinador Rafael Guanaes, o Mirassol chegou aos 38 pontos em 21 jogos e, além de estar a dois pontos na frente do Bahia, também tem duas vitórias a mais — primeiro critério de desempate no Brasileirão.

O Tricolor fará seu 21º duelo na competição nesta segunda-feira, 15, buscando voltar ao G-4. A equipe encara o Cruzeiro, atual vice-líder com 44 pontos, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão de Aço pode ter que encarar o clube mineiro ainda mais pressionado, porque o Botafogo encara o São Paulo neste domingo, 14, podendo ultrapassar o time baiano. Em caso de vitória carioca, o Bahia cairá para a sexta colocação — mais um motivo de pressão.