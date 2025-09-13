TEM QUE REAGIR!
Bahia deixa o G-4 do Brasileirão e pressão pode aumentar; entenda
Tricolor pode cair ainda mais na tabela antes de entrar em campo nesta rodada
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia está fora do G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 13, o Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, e assumiu a quarta colocação da competição — 'empurrando' o time de Rogério Ceni para a quinta posição. O ex-Tricolor Alesson marcou o gol decisivo do clube paulista.
Sob comando do treinador Rafael Guanaes, o Mirassol chegou aos 38 pontos em 21 jogos e, além de estar a dois pontos na frente do Bahia, também tem duas vitórias a mais — primeiro critério de desempate no Brasileirão.
O Tricolor fará seu 21º duelo na competição nesta segunda-feira, 15, buscando voltar ao G-4. A equipe encara o Cruzeiro, atual vice-líder com 44 pontos, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Leia Também:
O Esquadrão de Aço pode ter que encarar o clube mineiro ainda mais pressionado, porque o Botafogo encara o São Paulo neste domingo, 14, podendo ultrapassar o time baiano. Em caso de vitória carioca, o Bahia cairá para a sexta colocação — mais um motivo de pressão.
VITÓRIA MARAVILHOSAMENTE LINDA! 🦁— Mirassol (@mirassolfc) September 13, 2025
Com gol de Alesson, o Leão vence o Grêmio, fora de casa, por 1 a 0, e entra no G4 do Campeonato Brasileiro! 💚💛
O Mirassol volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Botafogo, também fora de casa!
VAMOS, LEÃO! 🔰
📷 @pedrozacchi pic.twitter.com/KQ6lcfarW5
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes