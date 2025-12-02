Bahia é a equipe com menor média de descanso entre os times da Série A

Bahia é destaque na Série A por agenda pesada e ritmo intenso - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Clube que mais vezes entrou em campo no futebol brasileiro em 2025, o Bahia já disputou 78 jogos neste ano e, ao final da temporada, encerrará o calendário com 80 partidas. A alta carga de jogos colocou o Esquadrão como o time com a menor média de descanso entre as partidas entre todos os clubes da Série A.

De acordo com dados do Gato Mestre, do ge, o Bahia acumula um tempo médio de descanso entre os jogos de cerca de 5.987 minutos, o equivalente a 99 horas e 47 minutos, ou aproximadamente quatro dias de repouso entre uma partida e outra na atual temporada. Curiosamente, o Tricolor de Aço é o único clube com um tempo médio de descanso inferior a seis mil minutos.

Veja abaixo os menores e maiores períodos sem jogos do Bahia na temporada:

Menor tempo entre partidas : 4.080 minutos (68h) — aconteceu duas vezes: entre a primeira rodada da Copa do Nordeste e a quarta rodada do Campeonato Baiano, entre 23 e 26 de janeiro; e entre os jogos das finais da Copa do Nordeste, entre 3 e 6 de setembro.

: 4.080 minutos (68h) — aconteceu duas vezes: entre a primeira rodada da Copa do Nordeste e a quarta rodada do Campeonato Baiano, entre 23 e 26 de janeiro; e entre os jogos das finais da Copa do Nordeste, entre 3 e 6 de setembro. Maior tempo entre partidas : 39.030 minutos (650,5h) — entre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e as quartas de final da Copa do Nordeste, entre 12 de junho e 9 de julho, período correspondente ao Mundial de Clubes de 2025.

Além de liderar a Série A em menor média de descanso nesta temporada, o Bahia ainda figura no Top-5 das equipes com menor média de repouso entre as partidas desde o início do futebol brasileiro. O Esquadrão ocupa a quinta posição nesse ranking, com 56 jogos disputados desde o início do Brasileirão e 6.361 minutos de descanso médio entre as partidas.