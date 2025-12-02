Bahia enfrenta tabu de quase 10 anos contra o Sport no Brasileirão

Bahia desafia tabu de quase dez anos contra o Sport na Série A - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

De olho na classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2026, o Bahia recebe o já rebaixado Sport nesta quarta-feira, 3, às 20h, na Arena Fonte Nova. Apesar da péssima temporada do rival, o Esquadrão precisará superar um tabu de quase dez anos no Campeonato Brasileiro para conquistar os três pontos.

O Bahia não vence o Sport na elite do futebol brasileiro desde 2018. O último triunfo azul, vermelho e branco diante do rival nordestino aconteceu em setembro daquele ano, há sete anos, quando o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, naquela edição da Série A.

Bahia 2 x 0 Sport no Brasileirão de 2018, na Arena Fonte Nova | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Desde então, entre encontros e desencontros — devido a rebaixamentos das duas equipes —, foram cinco jogos, com quatro derrotas do Bahia contra o Sport, além de um empate na elite do futebol brasileiro.

Vale lembrar que dois desses reveses foram sofridos sob mando de campo do Tricolor de Aço, ambos em Pituaçu, enquanto a Fonte Nova ainda funcionava como hospital de campanha durante a pandemia de COVID-19 em Salvador.

Bahia 1 x 2 Sport no Brasileirão de 2020, em Pituaçu | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia



Confira o histórico recente de confrontos na Série A:

2025-08-02 – Sport 0 x 0 Bahia – Brasileirão 2025 (R18)

2021-11-18 – Sport 1 x 0 Bahia – Brasileirão 2021 (R33)

2021-08-01 – Bahia 0 x 1 Sport – Brasileirão 2021 (R14)

2021-01-24 – Sport 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2020 (R32)

2020-10-04 – Bahia 1 x 2 Sport – Brasileirão 2020 (R13)

Com um jejum histórico a ser quebrado, o Bahia enfrenta o Sport com a “obrigação de ganhar” — segundo Rogério Ceni — para manter vivo o sonho de garantir uma classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.