CLÁSSICO NORDESTINO
Bahia enfrenta tabu de quase 10 anos contra o Sport no Brasileirão
Esquadrão de Aço busca encerrar jejum histórico contra rival nordestino e manter vivo o sonho da classificação direta à Libertadores
Por Téo Mazzoni
De olho na classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2026, o Bahia recebe o já rebaixado Sport nesta quarta-feira, 3, às 20h, na Arena Fonte Nova. Apesar da péssima temporada do rival, o Esquadrão precisará superar um tabu de quase dez anos no Campeonato Brasileiro para conquistar os três pontos.
O Bahia não vence o Sport na elite do futebol brasileiro desde 2018. O último triunfo azul, vermelho e branco diante do rival nordestino aconteceu em setembro daquele ano, há sete anos, quando o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, naquela edição da Série A.
Desde então, entre encontros e desencontros — devido a rebaixamentos das duas equipes —, foram cinco jogos, com quatro derrotas do Bahia contra o Sport, além de um empate na elite do futebol brasileiro.
Leia Também:
Vale lembrar que dois desses reveses foram sofridos sob mando de campo do Tricolor de Aço, ambos em Pituaçu, enquanto a Fonte Nova ainda funcionava como hospital de campanha durante a pandemia de COVID-19 em Salvador.
Confira o histórico recente de confrontos na Série A:
- 2025-08-02 – Sport 0 x 0 Bahia – Brasileirão 2025 (R18)
- 2021-11-18 – Sport 1 x 0 Bahia – Brasileirão 2021 (R33)
- 2021-08-01 – Bahia 0 x 1 Sport – Brasileirão 2021 (R14)
- 2021-01-24 – Sport 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2020 (R32)
- 2020-10-04 – Bahia 1 x 2 Sport – Brasileirão 2020 (R13)
Com um jejum histórico a ser quebrado, o Bahia enfrenta o Sport com a “obrigação de ganhar” — segundo Rogério Ceni — para manter vivo o sonho de garantir uma classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes