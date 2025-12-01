Menu
HOME > ESPORTES
ELE FICA?

Ronaldo comenta sobre permanência definitiva no Bahia; confira

Goleiro de 29 anos está emprestado ao Tricolor junto ao Atlético-GO

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 17:32 h
Ronaldo, goleiro do Bahia
Ronaldo, goleiro do Bahia -

Atleta titular e decisivo na campanha do Bahia no Brasileirão, Ronaldo atua pelo time por empréstimo junto ao Atlético-GO. Com contrato até o fim da temporada, o goleiro ainda não tem permanência garantida para 2026.

Em coletiva concedida nesta segunda-feira, 1º, no CT Evaristo de Macedo, o arqueiro desconversou sobre o assunto e pregou foco nas duas últimas rodadas da Série A. Em outras entrevistas, o jogador havia sinalizado interesse em seguir no clube baiano.

“Não participo diretamente, estou focado em representar o Bahia da melhor maneira possível. Nós temos objetivos grandes para esses dois últimos jogos, é a única coisa que eu estou preocupado nesse momento", declarou.

Questões extracampo eu deixo para meus empresários, meu pai e o Cadu [Santoro, diretor de futebol do Bahia], juntamente com o presidente do Atlético-GO [Adson Batista].
Ronaldo - Goleiro do Bahia

O Campeonato Brasileiro chega ao fim no próximo domingo, 7. O Bahia, que luta por vaga direta na próxima Copa Libertadores, terá Sport e Fluminense como adversários finais. Para Ronaldo, o caminho para o êxito passa por equilíbrio mental e trabalho forte ao longo dos próximos dias.

Leia Também:

Veja quais cenários garantem o Bahia na fase de grupos da Libertadores
Herói do Bahia, Ronaldo projeta “duas finais” pela Libertadores
Vai renovar? Ronaldo comenta fim de contrato com o Bahia após triunfo
Bahia terá que abrir o bolso para comprar Ronaldo; saiba o valor

“Manter a tranquilidade. Sabendo que restam dois jogos, duas finais. O Sport vem dificultando para os adversários e depois tem o Fluminense, outra decisão. Manter a tranquilidade, trabalhar e desempenhar da melhor forma. As vagas estão em aberto e faremos de tudo para nos classificar de forma direta”, disse.

Titular da meta tricolor e com boas intervenções a favor do time baiano, como no empate por 1 a 1 diante do Juventude, Ronaldo considera 2025 como "um ano de sucesso".

“Eu defino como um ano de sucesso. Passei por bons momentos em outros clubes, mas não fico surpreso porque trabalho muito para corresponder. Fico feliz pelo reconhecimento da torcida e espero ajudar por muito tempo”, finalizou.

Goleiro Ronaldo em entrevista coletiva
Goleiro Ronaldo em entrevista coletiva | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Próximo compromisso

O Bahia de Ronaldo volta a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o Sport, às 20h. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.

x