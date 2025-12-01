Após brilho na seleção, joias da base voltam a ser opção para o Bahia

Joias Sub-17 voltam e ampliam alternativas do Bahia na Série A - Foto: Divulgação / EC Bahia

O treino do Bahia nesta segunda-feira, 1, contou com novidades importantes: os Pivetes de Aço, Dell e Ruan Pablo, participaram das atividades no CT Evaristo de Macedo. As joias da base tricolor retornaram aos trabalhos com o elenco principal após a disputa da Copa do Mundo Sub-17. Sanabria, Michel Araujo e David Duarte seguem na fisioterapia.

A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, os jovens surgem como opção de profundidade para o elenco do Bahia na luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2026. Na Série A desta temporada, Ruan Pablo já foi utilizado em duas partidas — contra Grêmio e Vitória —, enquanto Dell ainda não fez sua estreia na competição.

O treino

Após trabalho na academia, o elenco foi dividido em dois grupos. O treinador Rogério Ceni comandou um treinamento técnico de enfrentamento, com regras de passes até o momento da finalização, no qual o time dono da posse de bola também contava com o apoio dos companheiros sobre a linha.

Em outro momento, depois de uma nova separação de coletes, o comandante fez um trabalho tático. Ele, por diversas vezes, parou para dar instruções ofensivas e defensivas aos dois times.

Nos minutos finais, defensores fizeram uma atividade específica com o auxiliar Nelson Simões, seja de passe, cruzamento ou jogada aérea. Uma outra parte do elenco aprimorou chutes da entrada da grande área.