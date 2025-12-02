Jogos de abertura da rodada da Série A interessam ao Bahia; entenda

Bahia de olho nos rivais: resultados da abertura da Série A são decisivos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia só entra em campo na quarta-feira, 3, mas acompanhará atentamente os jogos de abertura da rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 2. Isso porque, na disputa pela vaga direta na Libertadores, o Esquadrão terá dois adversários diretos jogando: Mirassol e Fluminense.

O Mirassol abre a rodada diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h, enquanto o Fluminense enfrenta o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30. Os confrontos têm impacto direto no sonho do Bahia de garantir um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, Mirassol e Fluminense estão à frente do Bahia na tabela de classificação, ocupando a quarta e a sexta colocação, respectivamente. No entanto, dependendo dos resultados da trigésima sétima rodada, esse cenário pode mudar.

Em caso de derrota dos adversários, aliada a um triunfo do Bahia, o Tricolor de Aço pode encerrar a rodada em quinto lugar, dentro da zona de classificação direta à Libertadores, ainda com chances de alcançar o G-4.

No momento, o Mirassol possui 63 pontos e está mais seguro na disputa pela vaga direta na fase de grupos, enquanto o Fluminense acumula 58 pontos, aparecendo como um adversário mais próximo ao Bahia, que soma 57 pontos.

Portanto, se os rivais forem derrotados e o Bahia vencer o já rebaixado Sport, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni alcançaria 60 pontos, ultrapassaria o Fluminense na tabela e se aproximaria do Mirassol — tudo isso faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão.

Veja a configuração atual da tabela de classificação:

| Foto: Reprodução / UFMG

Além de acompanhar os jogos de abertura da rodada, o Bahia também observa de perto outro rival, que só entra em campo na quinta-feira, 4. O Botafogo visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 19h30, e o resultado interessa diretamente ao Esquadrão. Caso o cenário citado anteriormente se concretize, a derrota do Botafogo manteria o Tricolor de Aço dentro da zona de classificação direta à Libertadores.