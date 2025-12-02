RODADA IMPORTANTE
Jogos de abertura da rodada da Série A interessam ao Bahia; entenda
Com jogos de Mirassol e Fluminense antes do duelo contra o Sport, Bahia observa resultados que interessam pela vaga direta na Libertadores 2026
Por Téo Mazzoni
O Bahia só entra em campo na quarta-feira, 3, mas acompanhará atentamente os jogos de abertura da rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 2. Isso porque, na disputa pela vaga direta na Libertadores, o Esquadrão terá dois adversários diretos jogando: Mirassol e Fluminense.
O Mirassol abre a rodada diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, às 19h, enquanto o Fluminense enfrenta o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30. Os confrontos têm impacto direto no sonho do Bahia de garantir um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2026.
Atualmente, Mirassol e Fluminense estão à frente do Bahia na tabela de classificação, ocupando a quarta e a sexta colocação, respectivamente. No entanto, dependendo dos resultados da trigésima sétima rodada, esse cenário pode mudar.
Em caso de derrota dos adversários, aliada a um triunfo do Bahia, o Tricolor de Aço pode encerrar a rodada em quinto lugar, dentro da zona de classificação direta à Libertadores, ainda com chances de alcançar o G-4.
No momento, o Mirassol possui 63 pontos e está mais seguro na disputa pela vaga direta na fase de grupos, enquanto o Fluminense acumula 58 pontos, aparecendo como um adversário mais próximo ao Bahia, que soma 57 pontos.
Portanto, se os rivais forem derrotados e o Bahia vencer o já rebaixado Sport, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni alcançaria 60 pontos, ultrapassaria o Fluminense na tabela e se aproximaria do Mirassol — tudo isso faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão.
Veja a configuração atual da tabela de classificação:
Além de acompanhar os jogos de abertura da rodada, o Bahia também observa de perto outro rival, que só entra em campo na quinta-feira, 4. O Botafogo visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 19h30, e o resultado interessa diretamente ao Esquadrão. Caso o cenário citado anteriormente se concretize, a derrota do Botafogo manteria o Tricolor de Aço dentro da zona de classificação direta à Libertadores.
