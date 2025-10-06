Bahia é campeão invicto da 2ª etapa do Baiano de vôlei feminino sub-14

Time de vôlei feminino sub-14 do Bahia - Foto: Divulgação

O Bahia vem crescendo de todos os jeitos - e no último final de semana foi a vez da equipe feminina de vôlei sub-14 fazer história. Em quadra, as meninas conquistaram, de forma invicta, a segunda etapa do Campeonato Baiano de Vôlei da categoria, disputada no último fim de semana, no Colégio Perfil, em Lauro de Freitas.

Na final, o Esquadrão superou o Marista por 2 sets a 0 e levantou o troféu sem sofrer nenhuma derrota na competição. Durante a campanha, o time azul, vermelho e branco venceu o Sotero (2 a 0), Asbac (2 a 0), Team Rocha (2 a 0) e o próprio Marista em duas oportunidades - uma na fase inicial (2 a 1) e outra na decisão (2 a 0).

Em três dos cinco jogos, a ponteira tricolor Malu Maneira foi eleita a melhor jogadora da partida, se tornando a protagonista do elenco tricolor que chegou a seu segundo título consecutivo.

No primeiro semestre, as meninas já haviam faturado a primeira etapa da competição, consolidando o Bahia como uma das forças do voleibol de base na Bahia. No entanto, enquanto comemoram o título no sub-14, as atletas do Esquadrão seguem em ação na primeira fase do torneio aberto estadual, sem parar de jogar.

Na última sexta-feira, 3, o Bahia foi superado pelo Essencis Adelba por 3 sets a 0, mas reagiu no domingo, 5, ao vencer o Asbac pelo mesmo placar, demonstrando evolução e resistência no campeonato.

Bahia também brilha nas areias

Mas o Bahia não parou por aí - entre os dias 1º e 4, o clube marcou presença nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

O Esquadrão foi representado por Moisés e Matheuszinho no top 16, e por Lunna Girardi e Ana Clara, Livia Katarine, Beatriz Bulcão, Guilherme Cabral e Roberto Tanferi no torneio aberto.

Após uma vitória e uma derrota na fase de grupos, a dupla Moisés e Matheuszinho avançou às eliminatórias do top 16, mas acabou sendo superada por João Pedro, do Rio de Janeiro, e Henrique, de Pernambuco, nas quartas de final.

O mesmo aconteceu com Livia e sua parceira Juliana Simões, do CRB, que caíram diante de Isa e Ana Rita do Rio de Janeiro no torneio aberto.