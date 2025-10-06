Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"RIGOR MUITO SEVERO"

Bahia: Filipe Luís vê falta de "respeito" da arbitragem ao Flamengo

Comandante rubro-Negro não saiu satisfeito com a atuação dos árbitros na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/10/2025 - 18:21 h | Atualizada em 06/10/2025 - 19:30
Filipe Luís, técnico do Flamengo
Filipe Luís, técnico do Flamengo -

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, não saiu satisfeito com a arbitragem após a derrota por 1 a 0 diante do Bahia, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova. Os árbitros estão "rigorosos" demais ao apitar jogos do Flamengo para o treinador, que também cobrou "respeito" dos juízes ao Rubro-Negro.

Após o confronto, Filipe Luís criticou o comportamento da arbitragem, mas evitou dar detalhes sobre o assunto, alertando que "falar dos árbitros cansa". O treinador também deu ênfase na "diferença de respeito" que, segundo ele, está acontecendo no Brasileirão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em recuperação após câncer, Everton Ribeiro está fora do Ba-Vi
Éverton Ribeiro revela câncer na tireoide: "Vamos vencer essa batalha"
Bahia vê chance de classificação à Libertadores disparar após triunfo

"Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer isso contra o Flamengo. Não sinto esse respeito. [...] Falar dos árbitros cansa. Mas espero que vocês façam eco da diferença de respeito que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Eu espero, sim, que vocês façam o trabalho de vocês", disse o comandante.

O clube carioca sofreu com desvantagem numérica desde os 13 minutos do primeiro tempo, quando Danilo foi expulso por entrada perigosa em Tiago. Na reta final da partida, o jovem Wallace Yan também recebeu o cartão vermelho pelo segundo amarelo, prejudicando a equipe na partida.

"Mas esse é o trabalho de vocês (falar sobre arbitragem). Eu tenho que focar em trabalhar aspectos de erros defensivos, trabalhar o mental dos jogadores para que não sejam expulsos e deixem o time com dois a menos. Eu adoro sentar aqui e falar de tática, do que acertei e do que errei", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bahia x flamengo Brasileirão Filipe Luís flamengo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filipe Luís, técnico do Flamengo
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Filipe Luís, técnico do Flamengo
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Filipe Luís, técnico do Flamengo
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Filipe Luís, técnico do Flamengo
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x