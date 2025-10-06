"RIGOR MUITO SEVERO"
Bahia: Filipe Luís vê falta de "respeito" da arbitragem ao Flamengo
Comandante rubro-Negro não saiu satisfeito com a atuação dos árbitros na Arena Fonte Nova
Por Lucas Vilas Boas
O técnico do Flamengo, Filipe Luís, não saiu satisfeito com a arbitragem após a derrota por 1 a 0 diante do Bahia, neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova. Os árbitros estão "rigorosos" demais ao apitar jogos do Flamengo para o treinador, que também cobrou "respeito" dos juízes ao Rubro-Negro.
Após o confronto, Filipe Luís criticou o comportamento da arbitragem, mas evitou dar detalhes sobre o assunto, alertando que "falar dos árbitros cansa". O treinador também deu ênfase na "diferença de respeito" que, segundo ele, está acontecendo no Brasileirão.
"Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer isso contra o Flamengo. Não sinto esse respeito. [...] Falar dos árbitros cansa. Mas espero que vocês façam eco da diferença de respeito que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Eu espero, sim, que vocês façam o trabalho de vocês", disse o comandante.
O clube carioca sofreu com desvantagem numérica desde os 13 minutos do primeiro tempo, quando Danilo foi expulso por entrada perigosa em Tiago. Na reta final da partida, o jovem Wallace Yan também recebeu o cartão vermelho pelo segundo amarelo, prejudicando a equipe na partida.
"Mas esse é o trabalho de vocês (falar sobre arbitragem). Eu tenho que focar em trabalhar aspectos de erros defensivos, trabalhar o mental dos jogadores para que não sejam expulsos e deixem o time com dois a menos. Eu adoro sentar aqui e falar de tática, do que acertei e do que errei", completou.
