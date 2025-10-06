Menu
ESPORTES
BAIXA

Em recuperação após câncer, Everton Ribeiro está fora do Ba-Vi

Meia e capitão do Tricolor passou por cirurgia nesta segunda-feira, 6

João Grassi

Por João Grassi

06/10/2025 - 15:13 h | Atualizada em 06/10/2025 - 16:04
Everton Ribeiro, meia do Bahia
Everton Ribeiro, meia do Bahia -

Diagnosticado com câncer na tireoide, Everton Ribeiro passou por cirurgia nesta segunda-feira, 6. De acordo com o comentarista Cáscio Cardoso, o meia do Bahia ficará entre 20 a 25 dias afastado das atividades da equipe enquanto se recupera.

Com o período longe dos gramados, Everton Ribeiro ficará de fora do clássico contra o Vitória no Barradão, próximo compromisso do Tricolor, no dia 16, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do Ba-Vi, Ribeiro também deve perder pelo menos mais três compromissos do time no Brasileirão. No período da recuperação do atleta de 36 anos, o Esquadrão de Aço encara Grêmio, Internacional e São Paulo.

“Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença”, publicou Everton Ribeiro nas redes sociais.

Gilberto é mais um desfalque do Bahia no clássico contra o Vitória
Arena Fonte Nova inicia troca completa do gramado após críticas
Dirigente do Flamengo detona arbitragem após jogo contra o Bahia

Mesmo tendo sido diagnosticado há cerca de um mês, Everton atuou normalmente no triunfo de 1 a 0 sobre o Flamengo, neste último domingo, 5. Na temporada, o meia e capitão do Bahia acumula 53 jogos, três gols e seis assistências.

x