ELIMINATÓRIAS DA COPA

Bahia em Seleção: Arias dá assistência e garante a Colômbia na Copa

O lateral-direito tricolor é o jogador do Bahia mais solidificado em seleções

Marina Branco

05/09/2025 - 7:58 h | Atualizada em 05/09/2025 - 8:24
Santiago Arias pela Colômbia
Santiago Arias pela Colômbia

O Brasil brilhou na primeira noite desta Data Fifa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - e o Bahia também. Lá em Barranquilla, na Colômbia, o tricolor Santiago Arias foi titular e deu assistência na goleada por 3 a 0 em cima da Bolívia que garantiu seu país no próximo Mundial.

Chegando aos 25 pontos na penúltima rodada e garantindo a vaga na Copa do Mundo, a Seleção Colombiana contou com Arias e com seu capitão para abrir o placar que aliviou o coração dos torcedores. Depois de meia hora sem gols, James Rodríguez converteu um cruzamento de Arias em um gol, que o tornou artilheiro do país nas Eliminatórias com 14 gols.

Bahia campeão da Copa do Nordeste? Saiba os palpites das IAs
Lateral do Bahia brilha em gol da Colômbia nas Eliminatórias; assista
Bahia alcança 60 jogos na temporada e maratona está longe de acabar

Nos outros dois gols, assistência de Juan Fernando Quintero e finalização de Jhon Córdoba, finalizando com mais uma bola servida por Dayro Moreno e mandada no gol por Quintero.

Essencial na classificação, Santiago Arias é nome muito provável na lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo. Do Bahia, é justo dizer que é o jogador mais solidificado em sua seleção, uma vez que Lucho Rodríguez não foi convocado pelo Uruguai nesta Data Fifa e Jean Lucas vive sua primeira experiência com o Brasil, sendo ainda cortado por Ancelotti no primeiro jogo.

Agora, Arias volta a campo com os colombianos contra a Venezuela na próxima terça-feira, 9, às 18h30, no Estádio Monumental de Maturín, o que significa que o lateral-direito deve desfalcar o Bahia também no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, disputado no dia 10 contra o Fluminense.

Comemoração do gol que abriu o placar contra a Bolívia
Comemoração do gol que abriu o placar contra a Bolívia | Foto: LUIS ACOSTA / AFP

copa do mundo EC Bahia Santiago Arias

