Bahia em Seleção: Arias dá assistência e garante a Colômbia na Copa
O lateral-direito tricolor é o jogador do Bahia mais solidificado em seleções
Por Marina Branco
O Brasil brilhou na primeira noite desta Data Fifa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - e o Bahia também. Lá em Barranquilla, na Colômbia, o tricolor Santiago Arias foi titular e deu assistência na goleada por 3 a 0 em cima da Bolívia que garantiu seu país no próximo Mundial.
Chegando aos 25 pontos na penúltima rodada e garantindo a vaga na Copa do Mundo, a Seleção Colombiana contou com Arias e com seu capitão para abrir o placar que aliviou o coração dos torcedores. Depois de meia hora sem gols, James Rodríguez converteu um cruzamento de Arias em um gol, que o tornou artilheiro do país nas Eliminatórias com 14 gols.
Nos outros dois gols, assistência de Juan Fernando Quintero e finalização de Jhon Córdoba, finalizando com mais uma bola servida por Dayro Moreno e mandada no gol por Quintero.
Essencial na classificação, Santiago Arias é nome muito provável na lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo. Do Bahia, é justo dizer que é o jogador mais solidificado em sua seleção, uma vez que Lucho Rodríguez não foi convocado pelo Uruguai nesta Data Fifa e Jean Lucas vive sua primeira experiência com o Brasil, sendo ainda cortado por Ancelotti no primeiro jogo.
Agora, Arias volta a campo com os colombianos contra a Venezuela na próxima terça-feira, 9, às 18h30, no Estádio Monumental de Maturín, o que significa que o lateral-direito deve desfalcar o Bahia também no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, disputado no dia 10 contra o Fluminense.
