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ELIMINADOS!

Bahia fica sem representantes na Série D após eliminações

Jacuipense e Juazeirense foram eliminados na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni
Por
O futebol baiano encerrou sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro após as eliminações de Jacuipense e Juazeirense na segunda fase da competição
O futebol baiano encerrou sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro após as eliminações de Jacuipense e Juazeirense na segunda fase da competição - Foto: Divulgação / @penafotoss

A disputa pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro seguirá sem representantes baianos. Isso porque, neste domingo, 28, tanto o Jacuipense quanto a Juazeirense foram eliminados da Série D.

O Jacupa, que precisava vencer o jogo decisivo após perder a partida de ida, ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Treze-PB, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, e deu adeus à competição.

Já o Cancão de Fogo, que também precisava vencer após a derrota no primeiro jogo, voltou a perder para o Serra Branca-PB, desta vez por 1 a 0, dentro de casa, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

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Quanto as equipes arrecadaram?

Com a eliminação na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, Jacuipense e Juazeirense encerram suas campanhas com R$ 600 mil em premiações cada uma, referentes à participação na fase de grupos (R$ 500 mil) e à primeira fase do mata-mata (R$ 100 mil).

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jacuipense juazeirense Série D

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