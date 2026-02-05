Bahia não vence nas duas primeiras rodadas do Brasileirão há 6 anos; relembre

Bahia x Fluminense em campo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 5, contra a equipe do Fluminense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, partida que acontecerá às 19h, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão busca repetir um feito que não acontece desde 2020, quando venceu as duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro.

Na temporada em questão, em 2020,o Bahia estreou pela competição fora de casa, e bateu o Botafogo pelo placar de 2 a 1. Na segunda rodada, o Esquadrão bateu o time do Coritiba pelo placar de 1 a 0, partida que aconteceu no Estádio de Pituaçu, com o único gol da partida sendo marcado por Rodriguinho.

Ainda no ano de 2020, o Bahia seguiu vencendo no início da competição, chegando a três vitórias consecutivas, quando bateu o Bragantino pelo placar de 2 a 1, partida que também aconteceu em Pituaçu. A sequência de triunfos acabou na quarta rodada, com empate diante do São Paulo.

Situação dos times na temporada:

O Bahia segue invicto na temporada de 2026 e venceu todas as sete partidas que disputou, incluindo contra o Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro na última semana.

Mas o Tricolor não terá vida fácil se quiser a sequência sem vencer duas vezes no Brasileirão. Adversário desta quinta, o Fluminense está a quatro jogos invictos e venceu o Grêmio na estreia da competição nacional

Ambos os times se enfrentam nesta quinta-feira em busca de manter o ritmo positivo no início da temporada nacional.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo, Luciano Juba, Ramos Mingo, David Duarte, Gilberto, Jean Lucas, Acevedo, Éverton Ribeiro, William José, Erick Pulga, Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato, Cannobio, Acosta, Kevin Serna, Jhon Kennedy. Técnico: Luiz Zubeldia