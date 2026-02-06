Bahia negocia retorno do atacante Everaldo um ano após saída

Everaldo em campo pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

fotoO Bahia está em uma saga na busca de um camisa 9 para compor o seu ataque no Campeonato Brasileiro, tal procura que ganhou novos capítulos com um "velho conhecido" da torcida tricolor. O mais novo alvo que pode estar de volta ao Esquadrão é Everaldo Stum. atleta que vestiu a camisa do Bahia entre 2023 e 2025.

Pelo Bahia, Everaldo disputou 125 partidas, marcando 35 gols e deu 12 assistências, conquistando um Campeonato Baiano, e se tornando o quinto maior aritlheiro da história da Arena Fonte Nova. Ele foi vendido ao Fluminense há 1 ano por quase R$ 4,2 milhões.

Após uma temporada instável, Everaldo está fora dos planos do Fluminense e nem chegou a ser relacionado para o confronto contra o próprio Bahia, na última quinta-feira, 5. Fator que deve facilitar as conversas de um possível retorno para o Esquadrão.

Everaldo deve assinar um contrato de empréstimo com o Bahia válido até o final de 2026, com parte do seu salário sendo pago pelo próprio Fluminense. A negociação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

O técnico Luis Zubeldía comentou sobre a situação do atacante na equipe, na coletiva após o empate com o Bahia

“Sobre o Everaldo: ele está analisando a situação dele, a diretoria também está analisando a situação dele, e isso é tudo o que posso dizer. Se existe algo concreto que impeça ele de jogar, eu não estou a par. É um tema que deve ser tratado entre o jogador e a diretoria.”

A procura por um camisa 9 no Bahia se tornou a prioridade, a partir do momento que as opções do time se tornam Dell, promessa de 17 anos, e William José. A ideia é ter um centroavante rapidamente, já que o argentino Alejo Veliz, contratado junto ao Tottenham, só chega no segundo semestre.

