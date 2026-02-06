Menu
HOME > POLÍTICA
IMBATÍVEIS X BAMOR

Torcidas organizadas na Bahia podem ser obrigadas a dar curso de "cultura de paz"

Projeto de lei na Alba exige formações educativas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

06/02/2026 - 12:49 h

Torcida do Vitória
Torcida do Vitória -

Em meio à onda de violência envolvendo torcedores de times diferentes, torcidas organizadas que atuam na Bahia poderão ser obrigadas a oferecer formação educativa sobre cultura de paz e mediação de conflitos como condição para funcionamento regular.

A exigência consta no Projeto de Lei nº 26.152/2026, apresentado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo deputado Penalva (PDT).

Pelo texto, as torcidas deverão garantir que seus associados participem de atividades formativas voltadas à prevenção da violência em eventos esportivos, ao respeito à diversidade e à promoção da convivência cidadã.

Torcida do Bahia
Torcida do Bahia | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Caso a proposta seja aprovada em plenário, a medida passará a integrar as diretrizes da política pública estadual para o setor.

Como deve ser feita a formação

O projeto prevê que a capacitação inclua, no mínimo, os seguintes temas:

  • direitos e deveres do torcedor;
  • legislação aplicável às torcidas organizadas;
  • combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação;
  • mediação e prevenção de conflitos em jogos e eventos esportivos.

As atividades poderão ser realizadas pelas próprias torcidas, desde que com profissionais qualificados, ou em parceria com órgãos públicos.

O texto também autoriza o poder público a exigir a comprovação dessas formações para fins de cadastramento ou recadastramento das torcidas, celebração de convênios e procedimentos administrativos voltados à regularização do funcionamento das entidades.

Prevenção da violência nos estádios

Ao justificar a proposta, Penalva afirmou que o projeto busca alinhar a atuação das torcidas organizadas a práticas já adotadas pelo Ministério Público da Bahia, contribuindo para a prevenção da violência nos estádios e no entorno.

“O projeto também busca o fortalecimento do papel social positivo das torcidas organizadas, a promoção de um ambiente esportivo seguro, inclusivo e democrático, além da valorização do esporte como instrumento de integração social”, afirmou.

A matéria será analisada pelas comissões da Assembleia Legislativa antes de seguir para votação em plenário.

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia deputado Penalva futebol baiano torcidas organizadas violência nos estádios

