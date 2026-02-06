CBF estuda redução no número de rebaixamentos e acessos no Brasileirão

Taça do Brasileirão - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol sinalizou aos clubes que vem conversando sobre um tópico já antigo no futebol nacional - a possibilidade de reduzir o número de rebaixamentos e acessos no Campeonato Brasileiro. O tema foi comunicado oficialmente às equipes da Série B durante reunião realizada na última quinta-feira, 5.

Após colocar em prática pautas como o fair play financeiro e a profissionalização da arbitragem, a entidade quer agora abrir um novo ciclo de debates estruturais sobre o formato das competições.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ideia é criar um grupo de trabalho específico para estudar o impacto de eventuais mudanças e ouvir representantes dos clubes das duas principais divisões, a Série A e a Série B do Brasileirão.

A discussão sobre diminuir o número de rebaixados já circula entre dirigentes da primeira divisão há alguns anos, e voltou a ser debatida em encontros realizados no ano passado, ainda sob a gestão de Ednaldo Rodrigues.

Agora com Samir Xaud no comando da entidade, a CBF indicou que pretende tratar o tema de forma mais direta e aprofundada.

O que pode mudar?

Entre as propostas defendidas por parte dos clubes está a redução de quatro para três rebaixamentos na Série A, o que levaria também à diminuição do número de acessos da Série B para a elite.

Apesar do aviso aos clubes, ainda não há calendário definido para novas reuniões nem previsão de quando uma eventual mudança poderia entrar em vigor.

Além da discussão sobre acesso e descenso, a CBF pretende incluir outros temas polêmicos na agenda. Um deles é o uso de gramados sintéticos, questão que divide opiniões entre dirigentes, atletas e treinadores.

Outro ponto que deve ser discutido é o limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida, hoje fixado em nove. Há dirigentes que defendem a redução desse número, sob o argumento de que a regra atual pode prejudicar a formação de atletas brasileiros nas categorias de base.

Como funciona hoje em dia?

Atualmente, o modelo com quatro rebaixados funciona no futebol brasileiro desde 2004. O Brasileirão adotou o sistema de pontos corridos em 2003, ano em que apenas dois clubes caíram de divisão, e o formato com 20 equipes na Série A está em vigor desde 2006.



A expectativa é que as próximas semanas tragam novos encontros e aprofundem o debate, que pode resultar em mudanças significativas na estrutura do futebol brasileiro nos próximos anos.