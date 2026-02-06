NOITE DIFÍCIL
Dell pede desculpas à torcida e declara amor ao Bahia após a expulsão
Joia da base assume erro após cartão vermelho na Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
Durante o empate contra o Fluminense, na noite desta quinta-feira, 5, o mesmo ímpeto que fez a joia da base do Bahia, Dell, cair nas graças do torcedor acabou se tornando sua sina. O atacante, de apenas 17 anos, levou a torcida tricolor à loucura ao ser chamado pelo técnico Rogério Ceni e entrar em campo na Arena Fonte Nova, mas a empolgação logo foi freada pelo excesso de vontade.
O camisa 89 do Bahia foi expulso aos 43 minutos do segundo tempo, apenas oito minutos após sua entrada, por, conforme apontado pelo árbitro Matheus Delgado Candançan na súmula, “golpear com o braço o rosto do seu adversário, fora da disputa de bola, caracterizando conduta violenta”.
Visivelmente abalado pela expulsão, Dell recebeu apoio não apenas da torcida azul, vermelha e branca durante sua saída de campo, mas também do técnico Rogério Ceni e do capitão Éverton Ribeiro depois do jogo. Após a partida, nas redes sociais, a joia da base pediu desculpas aos torcedores, declarou amor ao Bahia e afirmou que o episódio servirá como aprendizado.
Em seu perfil oficial no Instagram, Dell escreveu que disputar uma partida da Série A com a camisa do Bahia, na Arena Fonte Nova, foi a realização de um sonho. No entanto, destacou a tristeza pela expulsão e por ter deixado a equipe com um jogador a menos.
“Fico triste pelo cartão vermelho e por deixar meu time com 10 jogadores, mas usarei isso como aprendizado. Obrigado a todos pelo apoio na saída de campo”, escreveu o jovem atacante.
Na mesma publicação, Dell ainda declarou seu amor pelo clube e pela torcida:
Eu amo esse clube e toda a Nação Tricolor
Suspenso, Dell desfalca o Bahia no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, em São Januário, às 21h30 da próxima quarta-feira, 11, pela 3ª rodada da competição. Antes disso, o Esquadrão entra em campo pelo Campeonato Baiano já neste domingo, 8, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, contra a Juazeirense, e deverá compor o time titular, conforme a rotatividade implementada pelo técnico Rogério Ceni.
