Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BRASILEIRO

Na raça, Bahia arranca empate com o Fluminense na Fonte Nova

Assistência de Sanabria e gol de Kike Olivera asseguram o empate por 1 a 1 do Bahia diante do Fluminense

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

05/02/2026 - 21:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto
Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto -

O Bahia viu sua invencibilidade na temporada quase escapar, mas, no fim do jogo, em uma jogada verdadeiramente sul-americana, garantiu o empate. Na noite desta quinta-feira, dia 5, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni empatou por 1 a 1 com o Fluminense, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense abriu o placar com John Kennedy, ainda no primeiro tempo, após uma bela trama ofensiva, deixando o atacante em excelentes condições para apenas tocar por debaixo do goleiro Ronaldo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já na segunda etapa, em uma jogada de um argentino para um uruguaio, o Esquadrão chegou ao empate: Sanabria foi até a linha de fundo e cruzou para Kike Olivera empurrar para o fundo do gol, igualando o marcador.

O jogo ainda contou com a expulsão de Dell, após revisão do VAR, também no segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou ao quarto ponto no Brasileirão Série A e ocupa a 5ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, enfrenta o Vasco, em São Januário, às 21h30 da próxima quarta-feira, 11. Antes, porém, entra em campo no Bainão.

Leia Também:

Sanabria volta a ser relacionado para jogo do Bahia; veja lista
Não é só Mobile: Bahia prepara entrada no próximo EAFC para consoles
Bahia não vence nas duas primeiras rodadas do Brasileirão há 6 anos; relembre

Próximo jogo

O Bahia volta a campo já neste final de semana, no domingo, dia 8, às 16h. Desta vez, a equipe enfrenta a Juazeirense pelo Campeonato Baiano, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em partida válida pela 7ª rodada do certame. O Esquadrão ocupa a liderança da competição, com 18 pontos, e já está classificado para a fase final.

Ficha técnica

Bahia x Fluminense

  • O que: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Quando: 05/02/2026, às 19h
  • Onde: Arena Fonte Nova

Escalações

  • Bahia: Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Árbitro assistente 1: Alex dos Santos (SC)
  • Árbitro assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
  • Quarto árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão Fluminense Rogério Ceni série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x