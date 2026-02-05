CAMPEONATO BRASILEIRO
Na raça, Bahia arranca empate com o Fluminense na Fonte Nova
Assistência de Sanabria e gol de Kike Olivera asseguram o empate por 1 a 1 do Bahia diante do Fluminense
Por Téo Mazzoni
O Bahia viu sua invencibilidade na temporada quase escapar, mas, no fim do jogo, em uma jogada verdadeiramente sul-americana, garantiu o empate. Na noite desta quinta-feira, dia 5, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni empatou por 1 a 1 com o Fluminense, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fluminense abriu o placar com John Kennedy, ainda no primeiro tempo, após uma bela trama ofensiva, deixando o atacante em excelentes condições para apenas tocar por debaixo do goleiro Ronaldo.
Já na segunda etapa, em uma jogada de um argentino para um uruguaio, o Esquadrão chegou ao empate: Sanabria foi até a linha de fundo e cruzou para Kike Olivera empurrar para o fundo do gol, igualando o marcador.
O jogo ainda contou com a expulsão de Dell, após revisão do VAR, também no segundo tempo.
Com o resultado, o Bahia chegou ao quarto ponto no Brasileirão Série A e ocupa a 5ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, enfrenta o Vasco, em São Januário, às 21h30 da próxima quarta-feira, 11. Antes, porém, entra em campo no Bainão.
Próximo jogo
O Bahia volta a campo já neste final de semana, no domingo, dia 8, às 16h. Desta vez, a equipe enfrenta a Juazeirense pelo Campeonato Baiano, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em partida válida pela 7ª rodada do certame. O Esquadrão ocupa a liderança da competição, com 18 pontos, e já está classificado para a fase final.
Ficha técnica
Bahia x Fluminense
- O que: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Quando: 05/02/2026, às 19h
- Onde: Arena Fonte Nova
Escalações
- Bahia: Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Árbitro assistente 1: Alex dos Santos (SC)
- Árbitro assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)
- Quarto árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
