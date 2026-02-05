Na raça, Bahia arranca empate com o Fluminense na Fonte Nova

Bahia saiu atrás, reagiu na etapa final e somou mais um ponto - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia viu sua invencibilidade na temporada quase escapar, mas, no fim do jogo, em uma jogada verdadeiramente sul-americana, garantiu o empate. Na noite desta quinta-feira, dia 5, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni empatou por 1 a 1 com o Fluminense, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense abriu o placar com John Kennedy, ainda no primeiro tempo, após uma bela trama ofensiva, deixando o atacante em excelentes condições para apenas tocar por debaixo do goleiro Ronaldo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já na segunda etapa, em uma jogada de um argentino para um uruguaio, o Esquadrão chegou ao empate: Sanabria foi até a linha de fundo e cruzou para Kike Olivera empurrar para o fundo do gol, igualando o marcador.

O jogo ainda contou com a expulsão de Dell, após revisão do VAR, também no segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou ao quarto ponto no Brasileirão Série A e ocupa a 5ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, enfrenta o Vasco, em São Januário, às 21h30 da próxima quarta-feira, 11. Antes, porém, entra em campo no Bainão.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo já neste final de semana, no domingo, dia 8, às 16h. Desta vez, a equipe enfrenta a Juazeirense pelo Campeonato Baiano, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em partida válida pela 7ª rodada do certame. O Esquadrão ocupa a liderança da competição, com 18 pontos, e já está classificado para a fase final.

Ficha técnica

Bahia x Fluminense

O que : 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Quando : 05/02/2026, às 19h

: 05/02/2026, às 19h Onde : Arena Fonte Nova

Escalações

Bahia : Ronaldo; Gilberto; David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Pulga, Willian José e Ademir. Técnico : Rogério Ceni.

Fluminense : Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico : Luís Zubeldía.

Arbitragem