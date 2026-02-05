ESPORTES
Sanabria volta a ser relacionado para jogo do Bahia; veja lista
Esquadrão de Aço encara o Fluminense nesta quinta-feira, 5
Por João Grassi
O Bahia está relacionado para enfrentar o Fluminense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, 5, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O atacante Mateo Sanabria aparece na lista pela primeira vez em 2026.
O principal desfalque fica por conta do meio-campista Michel Araújo, que cumpre suspensão automática.
Ruan Pablo segue fora enquanto se recupera da cirurgia no tornozelo, enquanto Cauly nçao foi convocado por opção técnica.
Lista de relacionados do Bahia
- Goleiros: Ronaldo, Victor e João Paulo;
- Laterais: Gilberto, Roman Gomez, Luciano Juba e Iago Borduchi;
- Zagueiros: Kanu, David Duarte, Ramos Mingo e Gabriel Xavier;
- Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Erick, Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro, Rezende e Jean Lucas;
- Atacantes: Ademir, Dell, Erick Pulga, Sanabria, Kike Olivera e Willian José.
