Dell recebe apoio de Ceni e Everton Ribeiro no Bahia: "Abraçamos ele"

O roteiro se repetiu e uma expulsão voltou a atrapalhar os planos do Bahia na reta final da partida. Dessa vez, o atacante Dell recebeu o cartão vermelho após acertar o rosto do zagueiro Freytes com o braço e, após a partida, tanto o meia Everton Ribeiro quanto o técnico Rogério Ceni analisaram o "momento de distração" do jovem, conforme descreveu o camisa 10 do Tricolor.

Na zona mista da Arena Fonte Nova após o empate em 1 a 1, Everton revelou uma recepção especial do elenco com Dell no vestiário e fez um alerta: "espero que seja a primeira e última expulsão".

"A gente chegou e ele estava cabisbaixo, triste... Não só eu como o time inteiro foi lá dar um abraço nele, falar que estamos juntos e que são coisas do futebol que acontecem. Espero que seja a primeira e última, que ele não possa ficar sendo expulso, por que ele é um cara importante e vai ter uma carreira brilhante pela frente e ele precisa cada vez mais do nosso apoio. Tenho certeza que foi um momento de distração, mas ele vai aprender com isso e nos ajudar muito mais", disse o camisa 10 após a partida.

O clima de apoio se extendeu também à entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Questionado sobre se o fator experiência — ou falta dela — está relacionado com a expulsão de Dell, o comandante saiu em defesa do jogador e afirmou que não existe relação.

"Já vi jogadores de 35 anos fazerem o mesmo. Acho que legal que o torcedor acolheu e eu tenho certeza que daqui para frente todo jogador que for expulso vai ser aplaudido aqui no estádio, ovacionado. Não tem idade, isso poderia ter acontecido com Willian José, não tem por que crucificar. Legal ver a reação do público, que seja sempre igual para todos", disse Rogério Ceni.