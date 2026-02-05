ESPORTES
Bahia x Flu: veja como funciona o show de iluminação da Fonte Nova
Torcedores acompanham um show cênico antes do duelo contra o Fluminense
Por Lucas Vilas Boas
A estreia do Campeonato Brasileiro 2026 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova teve um atrativo a mais para o torcedor. Antes da bola rolar para o duelo entre Bahia e Fluminense, nesta quinta-feira, 5, às 19h, o estádio recebeu um espetáculo de iluminação.
A programação especial incluiu um show cênico com a nova iluminação do equipamento, considerada uma das mais modernas do país. De acordo com a Arena, a ideia é transformar o pré-jogo em uma experiência visual, utilizando recursos tecnológicos que ampliam o impacto do ambiente para quem estiver nas arquibancadas.
O espetáculo contou com refletores de LED com tecnologia RGB, capazes de criar diferentes combinações de cores e efeitos visuais. A cobertura da Arena também será usada como uma espécie de “tela”, permitindo projeções que podem ser sincronizadas com trilhas sonoras. Todo o sistema é operado por meio do padrão internacional DMX.
Além disso, painéis de LED instalados ao longo dos anéis das arquibancadas foram integrados ao projeto. Eles possibilitam a exibição de conteúdos animados, informações visuais e peças publicitárias.
“O público poderá ter uma vivência diferenciada para marcar mais um grande Campeonato Brasileiro que vamos sediar, em um ano que teremos uma programação repleta de campeonatos e espetáculos importantes”, diz Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.
Outra novidade já disponível para os torcedores é o Wi-Fi gratuito de alta performance, com tecnologia 6.0.
"Para nós é um orgulho muito grande ter a marca atrelada a um equipamento que está sendo valorizado a cada temporada que passa e que irá sediar eventos grandiosos, como a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.
