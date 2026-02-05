Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bahia x Flu: veja como funciona o show de iluminação da Fonte Nova

Torcedores acompanham um show cênico antes do duelo contra o Fluminense

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/02/2026 - 20:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Bahia x Flu: veja como funciona o show de iluminação da Fonte Nova
-

A estreia do Campeonato Brasileiro 2026 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova teve um atrativo a mais para o torcedor. Antes da bola rolar para o duelo entre Bahia e Fluminense, nesta quinta-feira, 5, às 19h, o estádio recebeu um espetáculo de iluminação.

A programação especial incluiu um show cênico com a nova iluminação do equipamento, considerada uma das mais modernas do país. De acordo com a Arena, a ideia é transformar o pré-jogo em uma experiência visual, utilizando recursos tecnológicos que ampliam o impacto do ambiente para quem estiver nas arquibancadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O espetáculo contou com refletores de LED com tecnologia RGB, capazes de criar diferentes combinações de cores e efeitos visuais. A cobertura da Arena também será usada como uma espécie de “tela”, permitindo projeções que podem ser sincronizadas com trilhas sonoras. Todo o sistema é operado por meio do padrão internacional DMX.

Além disso, painéis de LED instalados ao longo dos anéis das arquibancadas foram integrados ao projeto. Eles possibilitam a exibição de conteúdos animados, informações visuais e peças publicitárias.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia x Flu: veja como funciona o show de iluminação da Fonte Nova
| Foto: Arleandes Torres

Leia Também:

Sanabria volta a ser relacionado para jogo do Bahia; veja lista
Números da defesa do Vitória preocupam em jogos fora de casa; entenda
Com titularidade garantida contra o Flamengo, Dudu afirma: "Estou preparado"

“O público poderá ter uma vivência diferenciada para marcar mais um grande Campeonato Brasileiro que vamos sediar, em um ano que teremos uma programação repleta de campeonatos e espetáculos importantes”, diz Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Fonte Nova.

Outra novidade já disponível para os torcedores é o Wi-Fi gratuito de alta performance, com tecnologia 6.0.

"Para nós é um orgulho muito grande ter a marca atrelada a um equipamento que está sendo valorizado a cada temporada que passa e que irá sediar eventos grandiosos, como a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x