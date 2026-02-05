"NÃO SE ENTREGA NUNCA"
Kike Olivera exalta poder de reação do Bahia: "Caráter de time grande"
Tricolor empatou com o Fluminense na estreia da Arena Fonte Nova no Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
A raça sul-americana deu a força que o Bahia precisava para buscar o empate contra o Fluminense na Arena Fonte Nova. De volta aos gramados após se recuperar de lesão, o argentino Mateo Sanabria deu a assistência para o uruguaio 'Kike' Olivera marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor.
Após o apito final, Kike destacou o "caráter" digno de uma "equipe grande" que faz o Esquadrão de Aço "não se entregar nunca" e correr atrás do resultado.
"Foi uma amostra do caráter que tem a equipe. A verdade é que ela não se entrega nunca, por mais que esteja perdendo e isso é o que faz uma equipe grande, nunca se entrega nas adversidades", disse Cristian Olivera em entrevista ao Premiere.
Kike fez seu quinto jogo com a camisa do Bahia nesta quarta-feira, e a primeira consequência de um bom início vestindo a camisa azul, vermelha e branca surgiu logo na estreia da equipe em casa no Campeonato Brasileiro. O uruguaio também contribuiu com uma assistência no triunfo por 3 a 1 sobre o Porto, pelo Baianão.
Leia Também:
Falando em passe para gol, a contribuição do tento marcado por Cristian foi especial para Mateo Sanabria. O jogador voltou a entrar em campo após se reperar de uma lesão no ligamento cruzado posterior no joelho esquerdo e foi importante logo na reestreia.
Assista o gol do Bahia contra o Fluminense:
Bahia 1x1 Fluminense— Diário de Torcedor (@DiarioGols) February 5, 2026
⚽️ Kike Olivera
🥾 Sanabria
🏆 Brasileirão| 2ª rodada
pic.twitter.com/FjpZn86gCo
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes