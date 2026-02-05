Menu
HOME > ESPORTES
"NÃO SE ENTREGA NUNCA"

Kike Olivera exalta poder de reação do Bahia: "Caráter de time grande"

Tricolor empatou com o Fluminense na estreia da Arena Fonte Nova no Brasileirão

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

05/02/2026 - 21:33 h | Atualizada em 05/02/2026 - 23:04

Imagem ilustrativa da imagem Kike Olivera exalta poder de reação do Bahia: "Caráter de time grande"
-

A raça sul-americana deu a força que o Bahia precisava para buscar o empate contra o Fluminense na Arena Fonte Nova. De volta aos gramados após se recuperar de lesão, o argentino Mateo Sanabria deu a assistência para o uruguaio 'Kike' Olivera marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Após o apito final, Kike destacou o "caráter" digno de uma "equipe grande" que faz o Esquadrão de Aço "não se entregar nunca" e correr atrás do resultado.

"Foi uma amostra do caráter que tem a equipe. A verdade é que ela não se entrega nunca, por mais que esteja perdendo e isso é o que faz uma equipe grande, nunca se entrega nas adversidades", disse Cristian Olivera em entrevista ao Premiere.

Kike fez seu quinto jogo com a camisa do Bahia nesta quarta-feira, e a primeira consequência de um bom início vestindo a camisa azul, vermelha e branca surgiu logo na estreia da equipe em casa no Campeonato Brasileiro. O uruguaio também contribuiu com uma assistência no triunfo por 3 a 1 sobre o Porto, pelo Baianão.

Leia Também:

Na raça, Bahia arranca empate com o Fluminense na Fonte Nova
Bahia x Flu: veja como funciona o show de iluminação da Fonte Nova
Sanabria volta a ser relacionado para jogo do Bahia; veja lista

Falando em passe para gol, a contribuição do tento marcado por Cristian foi especial para Mateo Sanabria. O jogador voltou a entrar em campo após se reperar de uma lesão no ligamento cruzado posterior no joelho esquerdo e foi importante logo na reestreia.

Assista o gol do Bahia contra o Fluminense:

