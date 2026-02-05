Kike Olivera exalta poder de reação do Bahia: "Caráter de time grande"

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A raça sul-americana deu a força que o Bahia precisava para buscar o empate contra o Fluminense na Arena Fonte Nova. De volta aos gramados após se recuperar de lesão, o argentino Mateo Sanabria deu a assistência para o uruguaio 'Kike' Olivera marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Após o apito final, Kike destacou o "caráter" digno de uma "equipe grande" que faz o Esquadrão de Aço "não se entregar nunca" e correr atrás do resultado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Foi uma amostra do caráter que tem a equipe. A verdade é que ela não se entrega nunca, por mais que esteja perdendo e isso é o que faz uma equipe grande, nunca se entrega nas adversidades", disse Cristian Olivera em entrevista ao Premiere.

Kike fez seu quinto jogo com a camisa do Bahia nesta quarta-feira, e a primeira consequência de um bom início vestindo a camisa azul, vermelha e branca surgiu logo na estreia da equipe em casa no Campeonato Brasileiro. O uruguaio também contribuiu com uma assistência no triunfo por 3 a 1 sobre o Porto, pelo Baianão.

Falando em passe para gol, a contribuição do tento marcado por Cristian foi especial para Mateo Sanabria. O jogador voltou a entrar em campo após se reperar de uma lesão no ligamento cruzado posterior no joelho esquerdo e foi importante logo na reestreia.

Assista o gol do Bahia contra o Fluminense: